Критерии и особенности выбора керамогранита

Слишком рифленая поверхность плохо очищается и также доставляет дискомфорт при ходьбе. Для пола рекомендуется выбирать глазурованную керамогранитную плитку с матовым покрытием, либо объемным рисунком.

Категории стойкости к износу

Если изучить весь ассортимент магазина керамической плитки и керамогранита https://intergrani.ru, то можно прийти к выводу, что всего существует 5 классов истираемости или износостойкости:

изделия 1-2 класса рассчитаны на помещения с минимальной интенсивностью эксплуатации, ходьбе в мягкой обуви, такие керамогранитные плитки отлично подходят для ванной комнаты, либо туалета;

керамогранит 3 класса используют на балконах, в спальнях, кухнях – помещениях, в которые отсутствует прямой доступ с улицы, а интенсивность движения средняя;

изделия 4 класса применяют в зданиях общественного назначения;

керамогранит 5 класса считается самым универсальным, он подходит для абсолютно любых помещений.

Самой большой популярностью пользуется керамогранит 3 класса, но в коридорах всех рекомендуется применять плитку 4 и 5 класса.

Дополнительные характеристики

При покупке керамогранитной плитки для ванной комнаты важно обращать внимание на ее стойкость к воздействию химических веществ. Оптимальными считаются изделия с высокой стойкостью к химическому воздействию, особенно, что касается кислот, а также небольшими показателями пористости.

Одним из критериев выбора считается цветовая гамма. Она должна сочетаться с другими текстурами и цветами, используемыми в оформлении интерьера. При покупке керамогранита рекомендуется внимательно изучить упаковку. Наличие значка со ступней на фоне черного цвета указывает на то, что плитка рассчитана на напольное использование. Если применяется фон со штриховкой, то перед вами керамогранит с высоким уровнем истираемости.

Снежинка – это маркировка, на основе которой можно понять, что плитка стойкая к низким температурам и подходит для уличного использования. Если на упаковке содержится два одинаковых значка, то это говорит, что конкретное свойства в два раза сильнее, чем обычно.

Покупка предполагает предварительный расчет количества необходимых единиц плитки. Для начала измеряют площадь помещения, после чего делят ее на площадь каждой отдельной плитки. Округление всегда осуществляется в большую сторону.