Курс доллара: рубль ждет большой отскок

Рубль, который на фоне дорожающей нефти почти всю среду удерживал относительно устойчивые позиции в обеих валютных парах, к вечеру просел к доллару и евро. Торги среды нацвалюта начала с отметок 76,44 в паре с долларом и 90,29 в паре с евро. К закрытию же основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял уже 77,05 руб. (+50,75 коп.), а курс евро – 90,59 (+19,25 коп.).

Прекращение военных действий в Нагорном Карабахе и дорожающая нефть вчера выступили факторами поддержки рубля, однако ближе к вечеру «чёрное золото» сократило прирост после ухудшения прогноза спроса ОПЕК, что незамедлительно сказалось на курсовой динамике.

Однако, несмотря на вчерашнее ослабление национальной валюты, большинство отечественных экспертов смотрят на её перспективы с оптимизмом.

В частности, Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что даже на фоне вчерашнего падения, рубль в среду всё равно выглядел лучше своих коллег по рынкам развивающихся стран. При этом эксперт напомнил, что индекс доллара к корзине шести основных валют к вечеру прибавил почти 0,5%, в итоге закрепившись в 93 пункта.

«Но на нашем рынке укрепление «американца» сдерживал рост мировых цен на «чёрное золото». Вчера днём стоимость нефти сорта Brent впервые с начала осени превысила отметку в 45 долл. за бочку. В результате рубль в среду подешевел к доллару и евро, но, повторю, он всё равно выглядел лучше других своих коллег из сегмента EM. При этом евро накануне чувствовал себя слабо не только к доллару, но и к другим основным валютам, что почти весь день позволяло рублю укрепляться к «европейцу» на отечественном валютном рынке» – подчеркнул Кравченко.

Коллега Кравченко по ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова и вовсе считает, что доллар в паре с рублём уже в этом году может уйти к отметке в 70,00.

Как пояснила она, с технической точки зрения у американской и европейской валют остаётся потенциал среднесрочной отрицательной коррекции против рубля, но он уже находятся на грани исчерпания.

«Так, если «американец» закрепится ниже 75,00 руб., то можно ждать ускорения падения доллара как раз к отметке в 70,00. Если же говорить о евро, то здесь ключевая поддержка находится возле 88,00. И если рубль сможет за неё отправить валюту ЕС, то есть шанс увидеть эту пару в коридоре 82,00-84,00», – уверена она.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» отметил, что главный фактор, который продолжает позитивно действовать на рубль – нефтяные котировки.

«Но надо признать, что в сравнении с динамикой «чёрного золота» динамика курса рубля выглядит скромно, в результате чего рубль сокращает свою переоцененность к нефтяному фактору. В этой связи мы полагаем, что наиболее вероятным диапазоном, в котором будет двигаться наша валюта в паре с долларом является 75,00-77,00, а в паре с евро – 90,00-92,00», – заявил он.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что геополитическая премия в рубле истощается.

«Несмотря на то, что нефть вчера заметно дорожала, наша валюта весьма вяло реагировала на это. Однако сейчас для рубля первоочередным является ситуация со стимулирующими программами. Поэтому очередной этап укрепления нацвалюты может состояться на фоне обсуждения и принятия очередного пакета поддержки американской экономики, что на ближайшую перспективу продолжит ослаблять доллар и соответственно укреплять рубль», – сказал он.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» объяснил, почему вчера рубль при дорожающей нефти немного отступил. По его мнению, это связано с некоторой неопределённостью вокруг возможных антироссийских санкций, которые обещал ранее ввести Джо Байден, если станет президентом.

«Вот именно по этой причине доллар остаётся в коридоре 75,75-77,05 руб. Но уже сегодня после небольшой передышки он может возобновить движение в сторону своего укрепления», – предположил он.

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» озвучил другую причину, по которой в среду, по его мнению, рубль просел в обеих парах. Он напомнил, что доллар в начале недели рухнул к минимумам конца сентября, откуда слегка отскочил и вчера вечером вернулся к 77,00 руб.

«А то, что наша валюта почти не заметила в среду рост нефти, может говорить об угасании бычьего потенциала рубля несмотря на общую слабость «американца». В краткосрочной же перспективе рубль могут поддержать аукционы Минфина, а также позитивная реакция глобальных игроков, которые на новостях о скором появлении вакцины Pfizer продолжают проявлять интерес к риску, что очень благоприятно скажется на курсе российской валюты», – резюмировал эксперт.