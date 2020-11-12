Медведев призвал ускорить вакцинацию населения от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу «О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции», в ходе которого призвал как можно скорее начать вакцинацию населения.

«Пора прекращать обсуждения этого вопроса, ведомственные и корпоративные согласования. Они явно затянулись. Именно в этом заключается одна из задач комиссии Совета безопасности, образованной президентом. Рассчитываю, что сегодня коллеги из правительства предложат такой эффективный механизм оформления отношений между всеми участниками процесса, который будет юридически точным, экономически взаимовыгодным и решающим вопросы распределения рисков, которые всегда существуют при реализации столь масштабных проектов, тем более, в условиях пандемии. Это вопрос национальной безопасности», – сказал Медведев.