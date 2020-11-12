МВД предлагает разрешить водить машины с 17 лет

МВД РФ предлагает разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, но до 18 лет ездить только в сопровождении «водителя-наставника», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на законопроект МВД, который уже направлен в правительство.

Уточняется, что в настоящее время можно получить водительские права в 17 лет, но при этом вождение разрешено только с 18-летнего возраста. В ведомстве считают, что за год можно потерять навыки вождения, поэтому нужно разрешить 17-летним управлять автомобилем с «водителем-наставником» с правами категории В. Присутствие водителя-наставника позволит «закрепить устойчивые навыки безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД», говорится в документе. В нем же предлагается допускать к вождению автобусов и грузовых машин категория D водителей со стажем не менее года.

Также МВД предлагает лишать водительских прав на год водителей, которые управляли ТС без прав, в нетрезвом виде, а также с просроченным водительским удостоверением.