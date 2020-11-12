Назван главный путь распространения коронавируса

Известный врач Евгений Комаровский назвал главный путь распространения коронавируса COVID-19. По словам специалиста, инфекция в первую очередь распространяется респираторным путём.

При этом Комаровский напомнил, что ранее ученые уже предполагали, что COVID-19 передаётся через касания руками и долго живёт на поверхностях предметов.

«Но этот путь не является главным, - цитирует врача РИА Новости. – Да, фрагменты коронавируса, действительно могут быть обнаружены где угодно и в течение длительного времени. Однако шансы, что они могут вызвать болезнь практические равны нулю. Поэтому основным путём распространения COVID-19 остаётся респираторный, воздушно-капельный путь», – резюмировал Комаровский.

Ранее сообщалось, по данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 21 608 случаев коронавируса. Всего к утру 12 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 858 568. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 388 168 (+18 811) россиян, активных случаев – 438 368 (+2358). Жертвами коронавируса в стране стали 32 032 человек – 439 за последние сутки, что стало очередным антирекордом, накануне в среду сообщалось о 432 умерших.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 997. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1667), Подмосковье (+729), Нижегородская область (+421) и Архангельская область (+340).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.