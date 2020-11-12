Цена на нефть растет на новостях о новых мерах ОПЕК+

Цена на нефть растет утром 12 ноября на новостях о намерении ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на квартал или два, пишет Прайм.

Также инвесторы надеются, что в случае необходимости ОПЕК+ примет дополнительные меры для поддержки рынка.

По состоянию на 7.37 по московскому времени стоимость фьючерсов на декабрь на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавила в цене 0,18%, достигнув отметки $43,88 за баррель, сорт WTI вырос на 0,24%, до $41,55 за баррель.

Ситуация на нефтяном рынке продолжает оставаться напряженной в связи со снижением спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, наряду с этим продолжает увеличиваться предложение.

Согласно договоренности стран ОПЕК+, которые стартовали в мае, участники альянса обязаны были сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу в меньшем объему, приблизительно на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.