Протестующие в Ереване направились к зданию СНБ

Сторонники оппозиционных партий, которые собрались в центре Еревана, чтобы потребовать отставки главы правительства Армении Николы Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе, в эти минуты направляются к зданию Службы национальной безопасности (СНБ).

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, протестующие собираются поддержать арестованных ранее лидеров оппозиции, которые в настоящее время содержатся в СНБ и добиться их освобождения.

Ранее несколько тысяч человек собрались у Института древних рукописей, где прошел короткий митинг. Как заявил в ходе него вице-спикер парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян, «недееспособная власть должна уйти, чтобы было возможно создать новые условия и возможности для выхода из сложившейся ситуации».

Напомним, 9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.

Эта вызвало бурю возмущение в Армении. В, частности, в ночь на 10 ноября протестующие ворвались в здание правительства и избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Накануне представители оппозиционных фракций парламента потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца 11 ноября. Кроме того, оппозиция требует созыва внеочередной сессии парламента страны.

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что если премьер не уйдет в отставку, то оппозиция 12 ноября «решит вопрос устранения Пашиняна и его политической команды от власти».