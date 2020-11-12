Роспотребнадзор перечислил регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID

В Красноярском крае и Астраханской области зафиксирован самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, рассказал агентству «РИА Новости» глава санкт-петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян. В этих регионах коллективный иммунитет превышает отметку в 50%.

«К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%)», – сказал Тотолян. Он добавил, что самый низкий иммунитет отмечен в Краснодарском крае и Тюменской области – менее 10%.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что эпидемия коронавируса завершиться только после формирования коллективного иммунитета. Он также спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 весной.

11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.