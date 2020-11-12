Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН для общепита

В России с 1 января 2021 года вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Документ, утвержденный главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, будет действовать до 2027 года.

Новые правила включают в себя 17 актов в сфере общественного питания, новые нормы учитывают потребности взрослых, детей, людей с ограниченными возможностями и лиц, нуждающихся в особом питании. Будут также учтены требования по реализации питания в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях.

Новые нормы призваны уменьшить риск для здоровья детей, обусловленного пищевым фактором, и повышение роли здоровьесберегающей функции питания.

«Новый СанПиН разработан с учетом риск-ориентированного подхода и новейших технологий, и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания в процессе изготовления, хранения, транспортировки и реализации продукции общественного питания, исключено дублирование требований других нормативных документов», - говорится в документе.

Уточняется, что новые правила в пять раз короче аналогичного прежнего документа, который будет действительным до 1 января будущего года.