Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, вошел в столицу Нагорного Карабаха город Степанакерт, сообщает «РИА Новости». Кроме того, как сообщил Конашенков, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.

9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.