Рубль немного подрос к доллару на торгах четверга

Торги четверга позволили российскому рублю укрепиться против доллара, однако нацвалюта просела против евро.

Торговая сессия началась с отметок 77,36 рубля за доллар и 90,93 рубля за европейскую валюту и к 17:01 по Москве российская валюта оказалась у отметок 77,19 рубля за доллар и 91,04 рубля за евро.

Индекс DXY, показал, что доллар незначительно снизился - за тот же период индекс с 93,01 пункта откатился к 92,84 пункта.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль стал умеренно укрепляться, реагируя на улучшение ситуации на мировых рынках. В начале дня фондовые индикаторы и нефтяные цены активно снижались, но незадолго до старта нашей сессии перешли к коррекции.

Энтузиазм по поводу успешных испытаний вакцины сменился осознанием того, что ее массовое применение начнется не ранее следующего года, а позитивное влияние всеобщей вакцинации на экономику — еще позже»,- описывает обстановку эксперт БКС Игорь Бабин.