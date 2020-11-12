Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального

Россия ввела ответные санкции против Европейского союза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, меры коснутся руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции.

"Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам", — уточнил министр во время онлайн пресс-конференции.

Лавров также отметил, что поведение Берлина в ситуации с Навальным неприемлемо и противоречит международным обязательствам.

"Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе", — подчеркнул глава ведомства.