Сильный пожар в Рязани: горит крыша торгового центра

В Рязани загорелась крыша торгового центра «М5 Молл». По данным местных СМИ, сильный пожар полыхает у центрального входа возле ресторана быстрого питания «Бургер Кинг».

Между тем в группе «Народная Рязань» ВКонтакте ведётся прямая трансляция с места чрезвычайной ситуации. В стриме сообщают, что загорелся батутный клуб «Cosmica». Всех людей успели эвакуировать.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС уточняет, что пожар тушат по повышенному номеру сложности. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, происходит горение кровли. Также известно, что на пульт дежурного МЧС сигнал о возгорании поступил в 17:11 мск.

В настоящее время на месте случившегося работают 14 единиц техники. Другие подобности пока не сообщаются.