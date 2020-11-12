Собянин: в Москве будет построен завод по производству лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о конкурсе на постройку в столице завода по производству лекарств.

«Москве будет построен еще один завод по производству жизненно важных лекарств. Мы объявили конкурс на заключение пятого офсетного контракта. По условиям, инвестор вложит 1 млрд рублей в строительство фармацевтического завода, а город будет закупать у него производимые лекарства для медицинских учреждений», – написал Собянин в твиттере.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что поставка лекарств в российские регионы затруднена из-за перегруженности дистрибуторов в условиях высокого спроса на фармацевтические препараты.