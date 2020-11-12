Собянин рассказал об ограничениях в новогоднюю ночь в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничения, введенные в новогоднюю ночь, неприятными, но необходимыми в сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

"В Новый год это, конечно, неприятно, когда есть какие то ограничения, но все-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей", - сказал мэр в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Он пояснил, что в период, когда ежедневно умирают десятки человек, власти не могут принимать решение о проведении каких-то крупных культурно-массовых мероприятий.

Между тем, напомнив о том, что Новый год - это, прежде всего, семейный праздник, Собянин призвал встречать его дома в семейном кругу. "Это семейный праздник, тем более если большая семья, то надо праздновать дома", - отметил мэр.

В этой связи он подчеркнул, что "никто не запрещает ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь". "Но можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей, такой вот пир во время чумы?" - сказал Собянин.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий сообщили, что система QR-кодов введенная в Москве работает стабильно вне зависимости от нагрузки.

В общей сложности москвичи получили уже порядка 1,4 млн QR-кодов, начиная с 19 октября, добавили в ведомстве. Также уточняется, что данные, которые жители столицы предоставляют для получения кода, полностью защищены. К системе чек-инов присоединились уже более 4 тыс организаций Москвы, среди которых рестораны и гостиницы.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве на дистанционную систему обучения переводятся студенты вузов и колледжей с 15 ноября до 15 января. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Театрам предписано сократить заполненность зала до 25% от общего количества мест. Отменяется проведение всех культурных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов и елок. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия органов исполнительной власти.