В России выявлено за сутки 21,6 новых случаев COVID

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России вновь превысил отметку в 21 тысячу, в общей сложности в стране зафиксировано 21 608 диагнозов в 85 регионах, передает оперштаб. В общей сложности в России выявлено 1 млн 858 тыс. 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Число летальных исходов за сутки составило 439 пациентов, что стало очередным антирекордом, накануне в среду сообщалось о 432 умерших. Общее число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 32 032.

Выписаны из российских больниц за последние сутки 18 811, в общей сложности за весь период 1 мл. 388 тыс. 168 человек. Таким образом, число активных больных составляет 438 368 человек.

На первом месте по заболеваемости COVID среди регионов остается Москва, в столице выявлено 5 997 случаев. Накануне был отмечен резкий спад прироста до 4 477 заболевших. Выздоровели еще 3 959 человек, умер 71 пациент.

На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург с приростом в 1667 случаев за сутки. На третьем месте Московская область, где выявлено 729 случаев коронавируса. В пятерке Нижегородская область (+421), Архангельская область (+340). В десятке Красноярский край (+329), Свердловская область (+314), Воронежская область (+309), Ростовская область (+305) и Карелия (+301).