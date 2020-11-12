Трамп заявил о краже у него миллионов голосов на выборах

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, заявил, что в ходе президентских выборов по всей стран у него были украдены 2,7 миллиона голосов. В том, числе в штате Пенсильвания 221 тыс голосов отданных за действующего президента были засчитаны в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. А система элетронная система голосования Dominion засчитала 435 тыс голосов, отданных за Трампа, как голоса за Байдена.

В настоящее время ни один из кандидатов в президенты США не набрал необходимого для победы количества голосов выборщиков. Подсчет голосов продолжается в штатах (где оба кандидата имеют теоретические шансы на победу) Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания.

Избирательный штаб Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не учитывать при подсчете голосов бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия. Кроме того, множество исков подано в местные суды штатов, с требованием устранить множество нарушений и пересчета голосов.

7 ноября, не смотря на продолжающийся подсчет голосов, большинство американских СМИ объявили победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии и Великобритании поспешили поздравить Байдена с победой на выборах.