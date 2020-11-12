В Ереване полиция разогнала митинг оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов разогнали митинг оппозиции в столице Армении, сообщает «Sputnik Армения». В ходе разгона марша оппозиции силовики задержали около 60 человек. Митинг был проведен с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и отмены мирного соглашения по Карабаху.

9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.

В ночь на 10 ноября протестующие ворвались в здание правительства и избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Накануне представители оппозиционных фракций парламента потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца 11 ноября. Кроме того, оппозиция требует созыва внеочередной сессии парламента страны. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что если премьер не уйдет в отставку, то оппозиция 12 ноября «решит вопрос устранения Пашиняна и его политической команды от власти».