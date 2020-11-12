В Москве прокомментировали работу системы чек-инов

Как рассказали в столичном департаменте информационных технологий, система QR-кодов в Москве работает стабильно вне зависимости от нагрузки.

В общей сложности москвичи получили уже порядка 1,4 млн QR-кодов, начиная с 19 октября, добавили в ведомстве. Также уточняется, что данные, которые жители столицы предоставляют для получения кода, полностью защищены. К системе чек-инов присоединились уже более 4 тыс организаций Москвы, среди которых рестораны и гостиницы.

На дистанционную систему обучения переводятся студенты вузов и колледжей с 15 ноября до 15 января. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Театрам предписано сократить заполненность зала до 25% от общего количества мест. Отменяется проведение всех культурных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов и елок. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.