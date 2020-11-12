В рамках Иннопром онлайн пройдет сессия по инфраструктурным проектам

13 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная вопросам оценки роли инфраструктурных проектов для экономического и промышленного роста страны. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Эксперты также обсудят вызовы для транспортных, энергетических и IT- проектов в современных условиях, оценят потребности в ресурсах и условия взаимодействия органов власти и бизнеса при реализации проектов в этой области. Кроме того, приглашенные эксперты поговорят о проектах, которые активно реализуются в настоящее время и выделят те из них, которые позволяют решать первостепенные задачи.
Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Просмотр сессии доступен для всех желающих на странице сайта проекта.
Спикеры мероприятия:
Модерировать дискуссию будет Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ.