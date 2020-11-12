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Ведущие специалисты в области права расскажут о трансформации практик в юриспруденции на Synergy Legal Forum

Москва, 12.11.2020
  • Ведущие специалисты в области права расскажут о трансформации практик в юриспруденции на Synergy Legal Forum

предоставлено пресс-службой

В преддверии Synergy Legal Forum на платформе Synergy.Online состоялся круглый стол, посвященный вопросам актуальной повестки и трансформации практик в юриспруденции. В рамках дискуссии участники обсудили важные правовые темы, в частности наиболее громкие дела текущего года, существующие тренды, важность юридической GR-практики, деятельность ФНС, а также поделились своими прогнозами о будущем юриспруденции.

В ходе беседы один из участников круглого стола, руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Валерий Еременко, поделился своими прогнозами относительно дальнейшего развития отрасли: «Сейчас, как мы все видим, идет огромное количество изменений основополагающих принципов, затрагивающих все права и свободы. Мы стоим на этапе какого-то нового регулирования и пока еще находимся в середине пути. Все страны ограничили передвижение (безусловно, в конституциях у всех право на передвижение является общим), границы закрыты. Интересно, что будет через 10 лет, но пока мы надеемся, что и тогда наша профессия будет востребована».

Synergy Legal Forum, организатором которого выступает Школа Бизнеса «Синергия», пройдет 20 ноября на площадке Holiday Inn. За один день перед участниками мероприятия выступят более 15 экспертов отрасли. Форум будет интересен собственникам компаний, юристам всех сфер, владельцам среднего и малого бизнеса, а также всем, кому близка юриспруденция.

В ходе мероприятия эксперты затронут такие темы, как правовое регулирование деятельности владельцев бизнеса, страхование ответственности, возможные тренды права в предстоящем году, уголовная и субсидиарная ответственность, прогнозы и тренды в области налогообложения и т.д.

«Я буду модерировать секцию, которая посвящена налогам, это наиболее злободневный сейчас вопрос. Если не знать последние тренды в области администрирования, то можно попасть на очень серьезные начисления. Я и мои коллеги расскажем про последние тренды именно в области налогового администрирования, как устроена работа ФНС, какие ошибки совершают налогоплательщики и к чему они приводят. Основной задачей слушателей будет правильно услышать и сфокусировать эту информацию для того, чтобы не допустить этих ошибок и не прийти к доначислениям», – рассказал на круглом столе о предстоящем форуме Александр Лемчик, управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры».

Павел Астахов, президент МКА «Коллегия адвокатов Павла Астахова», поделился своими мыслями по поводу того, почему людям, не имеющим юридического образования, полезно будет посетить Synergy Legal Forum: «Во-первых, вы сможете воочию посмотреть на спикеров и задать им интересующие вас вопросы, тем более что на форуме будут собраны настоящие специалисты в своих направлениях. Также данное мероприятие стоит посетить, потому что на нем мы поднимем такую тему, как ответственность КДЛ [контролирующего должника лица]. Неважно, занимаетесь вы бизнесом или нет, если вы совершали какие-нибудь сделки за последние 10 лет с КДЛ, ваше имущество может быть под угрозой. Налоговая тематика также очень динамична, участники форума смогут познакомиться с ее последними трендами. У меня же немного другая задача на мероприятии – поговорить о ковидной реальности, так как базовые конституционные права граждан нарушаются, а люди в большинстве таких случаев молчат. Трансформируются также право на образование (переход на дистанционное обучение), трудовое законодательство (закрепление в законодательстве «удаленки»). И мы как раз поговорим о том, какие существуют новые возможности в сложившейся ситуации».

Synergy Legal Forum – это мероприятие, которое на одной площадке соберет экспертов в области права, руководителей крупных юридических компаний, государственных деятелей и топ-менеджмент – не только для того, чтобы разработать антикризисные меры, но и чтобы помочь участникам форума выстроить грамотную стратегическую политику с учетом всех возможных правовых рисков.

Подробнее на сайте форума: https://synergy.online/lp/legalforum/

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