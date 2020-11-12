За кем будущее творческой России:

Первый список креативных лидеров России (100 Most Creative Russians) представили в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». В него вошли представители 11 сфер творчества. Проект призван объединить представителей творческих индустрий для решения общих задач, от которых зависит развитие отрасли. Исследование и отбор лидеров в течение четырех месяцев проводило сообщество Creative Russia Network.

Проект, который был реализован при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), появился своевременно – следующий год объявлен Генеральной ассамблеей ООН «Годом креативной экономики». Креативная индустрия в России набирает обороты, хотя по объему пока отстает от других стран. Капитализация сферы в РФ составляет 12 млрд долларов, в США эта цифра достигает 1 тлрн долларов. При этом в Москве доля креативных индустрий в валовом продукте по состоянию на 2018 год составила 6,3%, это больше, чем в Гонконге.

В список первых креативных лидеров попали представители сферы кино, изобразительного искусства, музыки, телевидения и радио, дизайна, архитектуры, театра, музеев, издательского дела, IT и рекламы. Среди них – Тимур Бекмамбетов, Константин Богомолов, Александр Гудков, Иван Дорн, Юрий Дудь, Денис Мацуев, Семен Слепаков, Алексей Пивоваров, реперы Хаски и Оксимирон. Как считают авторы проекта – эти люди оказывают большое влияние на развитие креативных индустрий России и помогут развитию и объединению всех творческих сфер в стране.

«Два года назад словосочетание «креативные индустрии» – звучало не очень часто и относились к нему скептически. Та инициатива, которую мы проявили, привела к тому, что внимание власти сейчас приковано к креативным индустриям. Сегодня ситуация меняется, эта тема вызывает большой интерес, спрос на талантливых людей растет. Наша задача – помочь индустрии развиваться. По сути, те, кто попали в сотню лидеров – будут послами индустрий, будут привлекать внимание крупного бизнеса и инвестиции», - пояснил в ходе презентации итогов исследования вице-президент РСПП Игорь Вдовин.

Отсутствие консолидации в креативных индустриях создает проблемы при обсуждении общих инициатив, а они есть, считает исполнительный директор Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов. «Для индустрии на данном этапе важно ввести в закон понятие "креативное предпринимательство", адаптировать налогообложение политику с учетом специфики отрасли, развивать инвестиционную политику относительно креативных индустрий – сейчас для них нет льготного кредитования и возможности отдать под залог творческие продукты», - рассказал он. 2020 год уже демонстрирует высокие темпы развития креативных индустрий, которые в перспективе призваны стать одним из драйверов экономического развития. Хочется отметить работу Правительства Москвы в этом направлении - самые современные тренды и передовой опыт закладываются в построение экономики будущего».

Список креативных лидеров нужно расширять, убежден один из инициаторов проекта, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. В лонг-лист исследования вошли 300 лидеров, но в шорт-лист попала только сотня. По его словам, список лидеров призван популяризировать креативные индустрии и их талантливых представителей. По его словам, благодаря проекту в дальнейшем будет создана Федерация креативных индустрий, в которую войдут, как представители творческих сфер, так и те, кто создает инфраструктуру для развития индустрий.

Креативные индустрии совместно с искусственным интеллектом проникают во все сферы жизни. Поэтому важно развивать не только индустрии, как единицы, но делать это в коллаборации с другими отраслями экономики, считает один из представителей первой сотни лидеров, основатель Форума новой модной индустрии Beinopen Алексей Баженов. «Весь мир становится гибридным, он соединяется с киберпространством: люди делают сторис и создают гибридную дополненную реальность. Поэтому нужно создавать экосистемы, чтобы креативные индустрии были растворены по всем сферам – и в промышленности, на фабриках в том числе. Созданные творческие продукты должны применяться в реальности», - отметил он.

Пандемия поставила новые вызовы перед креативными индустриями, считает другой лидер первой сотни комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова. По ее словам, самоизоляция показала, что, в частности музеям пора выходить за рамки стандартных экскурсий, открывать новые окна возможностей и налаживать сотрудничество между креативными сферами. Новый проект она назвала «сбычей мечт» и отметила, что он поможет соединить миры креативных индустрий. «Так как жили раньше, мы жить больше не можем. Пришло время для того, чтобы искать новые коллаборации», - подчеркнула Прудникова.

Для рекламы попадание в сферу креативных индустрий – важный момент, считает сооснователь креативного агентства Friends Moscow Максим Пономарев. «Это признание нас наряду со всеми остальными творческими отраслями. Реклама за последние 10 лет потеряла флер привлекательности для новых специалистов. Сейчас поток абитуриентов в вузах сместился, люди уходят в другие сферы. Нужно поднимать имидж индустрии», - отметил он. По его словам, включение компании в сотню лидеров стало для нее нематериальным активом.

Организаторы планируют проводить исследование «100 креативных лидеров России» ежегодно. Полный список лидеров первой сотни можно посмотреть на сайте 100mcr.com на русском и английском языках.