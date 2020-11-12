Почему «белпя» зарплата стала еще предпочтительнее

Пандемия или налоги

На сегодняшний день полностью «белую» зарплату получают 66% россиян. При этом в 2018 году таких сотрудников было лишь 54%, выяснила рекрутинговая компания HeadHunter, по запросу «РГ».

Там констатируют, что сейчас в России происходит рост доли официального сектора рынка труда. Эксперты сервиса HeadHunter объясняют этот тренд влиянием пандемии и сопровождающей ее удаленной работой, а также более общими факторами: цифровизацией вкупе с распространением электронных финансовых инструментов.

Так, «серые» зарплаты обычно выплачиваются наличными, что труднее обеспечить в отношении работников на «удаленке», считают в рекрутинговой компании. «Серые» схемы, когда небольшая официальная зарплата дополняется основной частью в конверте, актуальны для 21% работников, свидетельствуют итоги опроса. Еще два года назад таких было 32%.

Полностью неофициальный доход имеют лишь 5% наемных работников. С 2018 года их доля сократилась на 2 процентных пункта.

Больше всего работников с «белыми» зарплатами оказалось в сфере добычи сырья (90%), банковской деятельности (89%) и на госслужбе (86%). Меньше всего — в туризме и гостиничном бизнесе (45%), где произошло и падение зарплат как таковых, а также в автобизнесе (53%).

Тенденция обеления рынка действительно наблюдается, признает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Но связана она, считает эксперт, не с пандемией, а с планомерной работой ФНС. А если еще точнее, с тем, что ее глава возглавил правительство, полагает она — одной из целей такого назначение как раз и была увеличение налоговых поступлений со всех отраслей экономики.

Главным же тормозом роста является по-прежнему высокий процент налогов и сборов с предпринимателей. К сожалению, быть полностью «белыми» могут позволить себе в основном высокомаржинальные компании, добавляет Капитанова.

Алиментарно, Ватсон

Работники стали активнее требовать перехода на «белую зарплату» после сложившейся ситуации с коронавирусом, возражает адвокат бюро S&K Вертикаль Ирина Орешкина. Так, вполне закономерным желанием каждого работающего человека, у которого возникли проблемы со здоровьем, является получение всех положенных выплат на период утраты трудоспособности. Учитывая последние события, у работников произошло переосмысление ценностей: на первое место вышло официальное трудоустройство и как следствие – гарантированное получение выплат и сохранение места на случай болезни.

Эпидемиологическая ситуация повлияла и на работодателей. Платить зарплату в конверте в период, когда все вынуждены были работать удаленно, стало просто неудобно. Да и если сотрудники не оформлены надлежащим образом в штат, то работодатель не смог бы воспользоваться субсидиями, предоставляемыми государством на зарплату сотрудникам в связи с коронавирусом.

Однако есть категория граждан, которые по-прежнему предпочитают получать зарплату в конверте, констатирует адвокат. Это, прежде всего, плательщики алиментов. В России от 1,5 до 2 млн человек, которые обязаны платить алименты. Данные работники является представителями группы смешанной оплаты: часть зарплаты белая, часть – в конверте. Они заинтересованы в официальной зарплате наименьшего размера, ведь именно с нее идет начисление алиментов. Конечно, взыскатель алиментов тоже не сидят сложа руки и всеми силами пытаются доказать реальный размер дохода алиментщика, но это не всегда получается.

Кроме того, няня и помощницы по хозяйству составляют наибольшее количество работников с полностью «серой» зарплатой, добавляет Ирина Орешкина. У них просто нет трудового договора. Зачастую эти работники являются так называемыми «приехавшими на заработки» гражданами других стран. Они не всегда легально находятся на территории РФ, не оформляют рабочие визы, выезжают на 1-2 дня из РФ каждые 3 месяца для формального соблюдения требований. Следовательно, они заинтересованы исключительно в получении дохода, а не в социальных гарантиях.

Белый щит

Здесь все просто: чем выше уровень благосостояния населения, гибче система налогообложения и сильнее надзор со стороны налоговой службы, тем меньше причин у населения пытаться рисковать и экономить на налогах, поясняет ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. По его мнению, главный положительный эффект на статистику оказал эксперимент с самозанятыми. Люди поняли, что могут без какой-то бумажной волокиты выплачивать 4-6% от доходов и больше не переживать из-за возможных репрессий со стороны ФНС.

Безусловно, на 100% это момент решить проблему не может, замечает он. Поймать за руку условного репетитора или няню, которые получают небольшие суммы на руки, почти невозможно.

Также, «серые» зарплаты чаще всего встречаются в секторах, где работники получают минимальную зарплату, но рассчитывают на большой размер премий по итогам их фактической работы, говорит юрист. Отсюда и такой плохой результат, например, в автобизнесе и прочих сегментах, в которых трудятся менеджеры по продажам, особенно если речь идет об относительно небольших компаниях.

А владельцы бизнеса поступают так, чтобы сэкономить на обязательных выплатах в бюджет, начисляемых на фонд оплаты труда и выплачиваемых работодателями. Но тут есть важный момент, говорит юрист: экономия идет за счет самого работника, так как в конечном итоге именно он будет получать пенсию, выходные пособия, больничные и отпускные в меньшем размере.

Присутствуют и более серьезные риски, предупреждает эксперт. В условиях кризиса и падения доходов фирмы сотрудник может лишиться зарплаты в конверте и в этом случае предъявлять претензии будет некому. Конечно, можно составить заявление в прокуратуру или налоговую инспекцию, чтобы наказать начальника, но вернуть потерянный неофициальный доход точно не получится.

А еще стоит помнить, что стабильная выплата подобных зарплат и, скажем, повышенного размера больничных зависит от отношений с работодателем. Любой коллега, попавший в немилость и лишившийся денег, может написать анонимную жалобу в органы, и тогда за махинации руководителя будут отвечать все, отмечает Павел Уткин. Доказать свою непричастность к действиям начальника будет невозможно. Статьей 122 Налогового кодекса предусмотрен штраф в размере 20-40% от неуплаченной суммы, а в случае уклонения от уплаты налога в крупном размере предусмотрено, в том числе и лишение свободы.

Чтобы избежать возможных проблем, действовать надо превентивно: не устраиваться на работу, где платят в конверте, а если эта практика внезапно возникла после длительного периода сотрудничества, то стоит незамедлительно разорвать отношения с работодателем, заключает юрист.

Пандемия, конечно же, обострила спрос на легальный доход. Длительный перерыв в работе по состоянию здоровья лучше переживать, будучи социально защищенными, резонно рассуждают люди. Противоречит этому резону ситуация на рынке труда, сокращение рабочих мест в малом бизнесе, в сфере услуг. Но у работника появляется дополнительная аргументация и в переговорах с работодателем, и дополнительная мотивация при обращении в государственные учреждения, обязанные защищать его права. Бизнес, в то же время, вправе рассчитывать на большую поддержку при сохранении официальных рабочих мест.