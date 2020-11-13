Акции дня: котировки «Распадской» подогреты

Котировки угольной компании «Распадская» пошли вверх на фоне новостей об обратном выкупе акций. За дневную сессию в пятницу акции подорожали на +17,25% до 153,6 рублей.

Интерес к бумагам возник после сообщения о том, что совет директоров компании утвердил цену обратного выкупа акций в размере 164 рубля за бумагу. Выкуп происходит из-за структурных изменений в холдинге «Евраз». Он консолидирует угольный бизнес на базе своей компании «Распадская», которая выкупит у него 100% «Южкузбассугля» за 67,7 млрд рублей. Несогласные со сделкой могут предъявить к выкупу свои акции.

После сделки производственный комплекс «Распадской» будет включать 7 шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тыве. Запасы объединенной компании составят 1,9 миллиарда тонн угля.

Индекс Мосбиржи упал на -0,02% до 3025,22 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,86% до 1227,78 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:02 мск составила 42,81 доллара за баррель (-1,65%). Российская валюта слабела – 77,62 рубля за доллар.