Альтернативная реальность «Роснефти»

«Роснефть» опубликовала отчёт за 3 квартал текущего года. Год для отрасли был катастрофическим. Сначала демпинговая война Саудовской Аравии и резкое пике цен (на фондовой бирже до минус 40 $/б), потом пандемия и обвальное падение спроса и потребления. Ожидать фейерверка от отчёта было наивно. Тем не менее, что можно сказать по прочтении отчета? Сказать можно, что у России действительно появилась компания — мировой лидер в своей отрасли.

Показатели «Роснефти» на фоне ведущих мировых компаний выглядят не просто предпочтительно, а так, будто они работают не только в разных условиях и в разных отраслях, но и на разных планетах. Несколько цифр для иллюстрации:

Показатель EBITDA у «Роснефти» по отношению к прошлому кварталу вырос в 2,2 раза. (ExxonMobil - 34,8%, Shell — 74,2%, BP — 5,3%, Petrobras — 81,8%, PetroChina — 35,5%);

Отрицательная за 9 месяцев (год был действительно катастрофичным) чистая прибыль компании составила $2,1 млрд. (ExxonMobil — минус $2,4 млрд, Equinor — минус $3,1 млрд, Chevron — $4,9 млрд, Shell — минус $17,7 млрд, BP — минус $21,7 млрд);

Свободный денежный поток (СДП) за квартал достиг $1,7 млрд. (Chevron — $1,5 млрд, BP — $0,5 млрд долларов), Equinor — $1,5 млрд, PetroChina — $0,3 млрд);

Показатель доходности СДП составил 18,6%. (ExxonMobil — минус 2,3%, Chevron — 2,2%, BP — 7,1%, PetroChina — минус 3,1%, Equinor — 0,9%).

Удивительно, но «Роснефть» умудрилась снизить за это время долговую нагрузку и торговые предоплаты на общую сумму в $5,7 млрд, сократив при этом объем краткосрочных займов и увеличив долю долгосрочных кредитов с 76 до 83%. И это в условиях санкционной войны. Для сравнения у Exxon долговая нагрузка выросла на 45,9%, у Chevron — на 34,8%, у Equinor — на 30,2%, у BP — на 8,7%, а у Shell — на 22,6%.

Особо следует отметить тот факт, что при естественном на фоне кризиса снижении на 10,3% инвестиционной активности (Exxon — 30%, BP — 25%, Shell и Chevron — по 20%) «Роснефть» продолжает развитие базовых точек будущего роста экономики России.

Важно отметить, что компания не остановила разведочное бурение (потенциал роста). Завершено строительство двух поисковых скважин на шельфе Карского моря, идет работа по постановке запасов углеводородного сырья на Государственный баланс.

Удельные затраты «Роснефти» на добычу снизились относительно девяти месяцев прошлого года на 9,7% до $2,8 на б.н.э. (BP — $6,3, Petrobras — $6,7, PetroChina — $10,1).

Трансцедентальный вывод по итогам отчёта «Роснефти» звучит так: компания нашла альтернативные мировому финансовому рынку источники роста. Вывод эмпирический (реалистичный): компания лучше всех в отрасли умеет работать с издержками.