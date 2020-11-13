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Из-за коронавируса в мире закрыли треть авиарейсов

Москва, 13.11.2020
#Авиация
#Экономика
  • Из-за коронавируса в мире закрыли треть авиарейсов

dpa/picture-alliance

Благодаря продолжавшемуся десятилетие буму на авиапутешествия на планете появилось около 50 тыс. авиационных рейсов. Коронавирусная пандемия менее чем за год заставила закрыть почти треть из них.

Закрытия границ, общенациональные локдауны и страх заразиться Covid-19 от попутчиков в аэропорту или салоне самолета нанесли сокрушительный удар по индустрии коммерческих авиапутешествий. Даже после появления эффективной вакцины против коронавируса и восстановления экономики часть беспосадочных полетов, скорее всего, исчезнет навсегда.

При закрытии границ между государствами в масштабах всей планеты закрытие международных маршрутов очевидно и неизбежно. Однако под «раздачу» попали и тысячи внутренних авиарейсов.

По состоянию на конец января в мире насчитывалось 47756 авиарейсов. Более половины из них приходились, по данным мирового лидера в сфере авиационной информации OAG Aviation Worldwide, на США, Западную Европу и Северо-Восточную Азию. По состоянию на 2 ноября количество авиарейсов сократилось почти на треть, до 33416.

Особенно трудно приходиться сейчас жителям маленьких городов, для которых отмена авиарейсов нередко означает фактическое закрытие от внешнего мира по воздуху. Причем, речь идет не только о маленьких городах, но и столицах. К примеру, столица Австралии Канберра после отмены в сентябре последних международных авиарейсов авиакомпанией Singapore Airlines Ltd. оказалась в полной международной изоляции.

«Для возвращения связей по воздуху на уровень конца 2019 года потребуется 4-5 лет, - делает неутешительный прогноз генеральный директор Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний Субас Менон.- Причем, некоторые авиарейсы больше никогда не вернутся в расписание».

Все это очень сильно бьет по финансовому благополучию авиакомпаний и вынуждает их увольнять сотрудников. До пандемии авиасектор поддерживал 65,5 млн рабочих мест, более половины из них косвенно через туризм. Согласно исследованию «2019 Aviation Benefits Report», авиационная отрасль давала 2,7 трлн долларов. Сейчас эти цифры резко сократились.

Авиасектор пытается бороться с последствиями пандемии за счет расширения внутренних авиарейсов. Так, по состоянию на конец октября авиационная отрасль в США вернулась к довирусному уровню, по данным FlightAware, более чем на 50%, а в Китае восстановление оказалось почти полным.

Знаковое событие произошло на этой неделе в Сингапуре. Авиакомпания Singapore Air возобновила беспосадочные полеты из Сингапура в Нью-Йорк.

Только в Азии по состоянию на 1 ноября, по данным аналитической компании Cirium, появились 790 новых рейсов, которых не было осенью прошлого года. К примеру, китайский город Иу в провинции Чжэцзян, в котором самый большой в мире рынок потребительских товаров, в ноябре будет связан с Пекином 90 новыми рейсами.

Конечно, открытие новых авиарейсов не может не радовать, но оно значительно, почти втрое уступает количеству отмененных рейсов. В результате пандемии в Азии были закрыты 2279 авиарейсов.

Директор American Airlines Group Inc. Дуг Паркер предупреждает, что целые районы США рискуют быть отрезанными от остальной страны, если правительство не окажется авиакомпаниям дополнительную поддержку. Его компания, например, отменила полеты в 13 американских городов.

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