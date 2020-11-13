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Азербайджан не взял Шуши из-за ЧВК «Вагнер» – мнение эксперта

Москва, 13.11.2020

Одной из причин, по которой власти Азербайджана решили прекратить наступление в Нагорном Карабахе, стало появление там бойцов ЧВК «Вагнера».

В сетевых изданиях писали, что «вагнеровцы» появились в «горячей точке» после того, как стало известно о переброске туда Турцией сирийских боевиков. По данным информаторов издания Türkiye, среди защитников армянского Арцаха было 380 «голубоглазых блондинов». Статьи с аналогичными утверждениями выходили и в азербайджанских СМИ.

Жале Муталлимов, автор националистического издания Yeni Musavat, в своей статье утверждал, что ЧВК «Вагнера» точно появилась в Нагорном Карабахе. Он поставил российских добровольцев в один ряд с армянской организацией АСАЛА и «Рабочей партией Курдистана», которую называют самым опасным врагом Турции.

По некоторым данным, 500 «вагнеровцев» были переброшены в Нагорный Карабах в ноябре этого года. Не менее 300 бойцов защищали город Шуша. Информация об этом появлялась в российских СМИ, выступающих на стороне Азербайджана в освещении вооруженного конфликта в Арцахе.

Только благодаря ЧВК «Вагнера» азербайджанская армия не смогла взять Шушу. Спустя несколько часов после соглашения о мире и вводе российских миротворцев защитники Нагорного Карабаха ушли из города.

По словам капитана в отставке Виктора Злобова, нет ничего удивительного в том, что «вагнеровцы» были в Арцахе. Среди добровольцев много ветеранов разных локальных конфликтов, в том числе и первой армяно-азербайджанской войны.

«Небольшой отряд, а в СМИ были сообщения о 300-500 бойцах в условиях Арцаха, если это опытные бойцы, может в корне изменить ситуацию. Именно это мы и видим – на севере Карабаха и в Шуши, где наступление Азербайджана было остановлено. Никоим образом не умаляю героизм армян, но скажу, что ЧВК «Вагнер» сыграла немалую роль в сохранении того немногого, что удалось удержать. Судя по всему, Шушу удержали в большей степени именно благодаря российским добровольцам», — заявил капитан в отставке.

Появление в регионе российских миротворцев не оставляет никаких шансов сирийским боевикам. Турции придется вывести своих наемников из Арцаха. У Азербайджана есть шанс уладить давний конфликт мирным путем и не порочить себя сотрудничеством с террористами.

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