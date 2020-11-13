Балет-опера-сказка с музыкой Чайковского Идея Павла Каплевича

Громкая премьера 2019 года, балет- опера-сказка «Щелкунчик в Зарядье» на музыку П.И Чайковского, снова порадует зрителя с 6 по 8 января 2021 года.

Новый концертный зал «Зарядье» – одна из самых современных и технически оснащенных площадок в мире. Живые артисты здесь соседствуют с компьютерными персонажами, а спецэффекты, еще недавно доступные только в кино, оживают в реальном времени. Богатый инструментарий «Зарядья» оказался в руках людей, которые использовали его на все 100% в новой мультижанровой постановке «Щелкунчик в Зарядье».

предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой

Впервые с 1892 года спектакль «Щелкунчик» был представлен в новом мультижанровом формате: музыка, хореография, элементы цирко- вого представления, сценография и костюмы изменили привычное восприятие любимого произведения.

предоставлено пресс-службой

Продюсеры спектакля Павел Каплевич и Юлия Морозова, а также блестящая команда – режиссер постановки Нина Чусова, художник Андрей Бартенев, сценограф Павел Каплевич, дирижер Филипп Чижевский и балетмейстер Анна Абалихина – создали неповторимую сказку с участием артистов оперы, балета и даже цирка.

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