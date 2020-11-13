Еврокомиссия готовит ресурсы для смены власти в Белоруссии

Главы стран Евросоюза попросили Еврокомиссию подготовить план экономической поддержки демократической Белоруссии – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Deutsche Welle.

«Евросоюз готов мобилизовать все свои экономические ресурсы, чтобы поддержать демократические изменения в Белоруссии», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Вчера, 12 ноября, в Минске скончался 31-летний Бондаренко, который был избит белорусскими силовиками во дворе собственного дома.

«Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия», –заявили в Европейской службе внешнеполитической деятельности.