Вход/Регистрация Подписка

Госдолг России начал уходить от доллара

Москва, 13.11.2020
Первый в этом году аукцион по продаже евробондов прошел весьма вовремя
#Финансы
#еврооблигации
#Экономика
  • Госдолг России начал уходить от доллара

Коллаж Тамары Лариной

На сумму 2 млрд евро разместил Минфин в четверг еврооблигации при совокупном спросе около 2,8 млрд евро. «Это является крупнейшей сделкой Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте», — заявил по итогам размещения министр финансов Антон Силуанов.

Инвесторам предлагались номинированные в евро бумаги с погашением в 2027 и 2032 годах, соответственно на 750 млн и 1 млрд 250 млн евро. Более 60% бумаг по итогам размещения обоих выпусков приобрели иностранные инвесторы.

Как подчеркнул министр, инвесторы и финансовая инфраструктура США не участвовали в сделке.

Однако и без них была существенная переподписка на облигации. Антон Силуанов не преминул подчеркнуть, что это свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты. И — о способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням.

Правильно, а о чем еще это может свидетельствовать? Нет, есть еще кое-что.

«Кроме того, формирование кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствований в данной валюте российскими корпоративными эмитентами», — сделал вывод министр. Он также добавил, что «можно отметить диверсификацию валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг РФ».

Облигации в евро, «финансовая инфраструктура США» не имела к размещению никакого отношения. В общем, в Минфине подготовились к пока еще только вероятной победе на выборах в США победе Джо Байдена, от которого ждут большей суровости, чем от Дональда Трампа, в отношении РФ, а это может означать и подзабытую угрозу санкций на операции с российским госдолгом.

Выход Минфина на внешний рынок заимствований мог произойти в этом году и раньше, считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Однако на поведение ведомства повлияла ситуация с отравлением Навального, которая спровоцировала риски появления новых санкций и в целом отрицательные настроения международных инвесторов. Вчерашнее размещение указывает на то, что сейчас ситуация существенно улучшилась.

Размещение Минфин готовил уже давно, но просто ждал подходящего часа, подчеркивает он. Аналитик отмечает, что его результаты способствуют формированию эталона для дальнейших корпоративных заимствований в валюте.

Первое международное размещение российских облигаций в текущем году можно расценивать как удачное, говорит Алексей Антонов. Так, ставки госзаимствований можно охарактеризовать как рекордно низкие. При этом объем размещения в евро организаторы называют исторически максимальным, поскольку прежние размещения в еврооблигациях в 2013 и 2019 годах не превышали 1 млрд евро.

Что касается состава инвесторов, то львиная доля пришлась на представителей Евросоюза, Азии и Ближнего Востока — порядка 120 стран. Это и в самом деле указывает на востребованность российских долговых бумаг со стороны широкого круга игроков и положительный уровень доверия к ним, несмотря на регулярные угрозы со стороны санкций США.

Снижение ставок доходности, которое произошло в сравнении с изначальными планами по привлечению, в данном случае можно расценивать в положительном ключе, добавляет Алексей Антонов. Оно смогло привлечь больший круг инвесторов, именно это, вероятнее всего, и подтянуло Азию и Ближний Восток. Рассчитывать только на европейских инвесторов в этом размещении было нельзя из-за сохраняющегося санкционного давления.

В целом сейчас выпуск евробондов от Минфина стали интересным вложением благодаря сложившейся конъюнктуре на фоне снижения доллара относительно евро, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, и ставки выглядели привлекательными — мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ не всегда дает возможность получить бумаги соответствующей доходности.

Поскольку большая часть евробондов была выкуплена иностранными инвесторами (из стран Европы и Азии), в дальнейшем подобные инструменты также могут быть ими востребованы. Аналитик уверен, что в ближайшей перспективе Минфин продолжит предлагать различные выгодные инструменты для инвесторов, привлекая средства для пополнения бюджета государства.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Верховный суд подыграл Трампу
    Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
  2. От чего убегают женщины
    Мировая премьера картины «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су состоялась на Берлинале-2020, где фильм удостоился «Серебряного медведя». Классик корейского кинематографа традиционно для себя снял приглушенное медитативное киновысказывание о нынешнем мире сломанных коммуникаций
  3. Азербайджан продолжает наступление в Карабахе
    К концу первой недели ноября в войне обозначился перевес азербайджанских сил
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама