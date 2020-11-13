Госдолг России начал уходить от доллара

На сумму 2 млрд евро разместил Минфин в четверг еврооблигации при совокупном спросе около 2,8 млрд евро. «Это является крупнейшей сделкой Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте», — заявил по итогам размещения министр финансов Антон Силуанов.

Инвесторам предлагались номинированные в евро бумаги с погашением в 2027 и 2032 годах, соответственно на 750 млн и 1 млрд 250 млн евро. Более 60% бумаг по итогам размещения обоих выпусков приобрели иностранные инвесторы.

Как подчеркнул министр, инвесторы и финансовая инфраструктура США не участвовали в сделке.

Однако и без них была существенная переподписка на облигации. Антон Силуанов не преминул подчеркнуть, что это свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты. И — о способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням.

Правильно, а о чем еще это может свидетельствовать? Нет, есть еще кое-что.

«Кроме того, формирование кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствований в данной валюте российскими корпоративными эмитентами», — сделал вывод министр. Он также добавил, что «можно отметить диверсификацию валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг РФ».

Облигации в евро, «финансовая инфраструктура США» не имела к размещению никакого отношения. В общем, в Минфине подготовились к пока еще только вероятной победе на выборах в США победе Джо Байдена, от которого ждут большей суровости, чем от Дональда Трампа, в отношении РФ, а это может означать и подзабытую угрозу санкций на операции с российским госдолгом.

Выход Минфина на внешний рынок заимствований мог произойти в этом году и раньше, считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Однако на поведение ведомства повлияла ситуация с отравлением Навального, которая спровоцировала риски появления новых санкций и в целом отрицательные настроения международных инвесторов. Вчерашнее размещение указывает на то, что сейчас ситуация существенно улучшилась.

Размещение Минфин готовил уже давно, но просто ждал подходящего часа, подчеркивает он. Аналитик отмечает, что его результаты способствуют формированию эталона для дальнейших корпоративных заимствований в валюте.

Первое международное размещение российских облигаций в текущем году можно расценивать как удачное, говорит Алексей Антонов. Так, ставки госзаимствований можно охарактеризовать как рекордно низкие. При этом объем размещения в евро организаторы называют исторически максимальным, поскольку прежние размещения в еврооблигациях в 2013 и 2019 годах не превышали 1 млрд евро.

Что касается состава инвесторов, то львиная доля пришлась на представителей Евросоюза, Азии и Ближнего Востока — порядка 120 стран. Это и в самом деле указывает на востребованность российских долговых бумаг со стороны широкого круга игроков и положительный уровень доверия к ним, несмотря на регулярные угрозы со стороны санкций США.

Снижение ставок доходности, которое произошло в сравнении с изначальными планами по привлечению, в данном случае можно расценивать в положительном ключе, добавляет Алексей Антонов. Оно смогло привлечь больший круг инвесторов, именно это, вероятнее всего, и подтянуло Азию и Ближний Восток. Рассчитывать только на европейских инвесторов в этом размещении было нельзя из-за сохраняющегося санкционного давления.

В целом сейчас выпуск евробондов от Минфина стали интересным вложением благодаря сложившейся конъюнктуре на фоне снижения доллара относительно евро, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, и ставки выглядели привлекательными — мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ не всегда дает возможность получить бумаги соответствующей доходности.

Поскольку большая часть евробондов была выкуплена иностранными инвесторами (из стран Европы и Азии), в дальнейшем подобные инструменты также могут быть ими востребованы. Аналитик уверен, что в ближайшей перспективе Минфин продолжит предлагать различные выгодные инструменты для инвесторов, привлекая средства для пополнения бюджета государства.