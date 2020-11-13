Информационный вброс о ЧВК «Вагнер» в Ливии оказался делом рук турецких активистов

Турки пытаются сорвать ливийские переговоры всеми способами. В дело идут и информационные вбросы. Так появился фейк о присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Сирте. Турецкие медиаактивисты отправили фотографию с описанием в Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL (RSOTM). Его принято связывать с вагнеровцами. Авторы медиа случайно опубликовали фото, но позже сами же и рассказали о допущенной ошибке.

Они объяснили, что доказательств присутствия вагнеровцев в Ливии нет. Турецкий фейк был создан, чтобы сорвать переговоры в формате «5+5» с участием Совестного военного комитета (СВК).

Вчера был третий день переговоров. Стороны уже договорились о прекращении огня и отметили необходимость вывода наемников из Ливии. По словам ливийского политического эксперта Фараджа Зейдана, у турецкой разведки есть план по срыву соглашений. Турки подготовили сценарий саботажа и готовы использовать любые методы, чтобы помешать мирному урегулированию в Ливии.

Telegram-канал RSOTM настолько привыкли связывать с ЧВК «Вагнера», что даже иностранные СМИ зачастую используют его материалы, преподнося их как истину в последней инстанции. Авторы канала напомнили о недавней публикации Bellingcat о вагнеровцах.

Сотрудники издания выпустили материал о присутствии ЧВК «Вагнера» в Нагорном Карабахе. Основанием для материала Bellingcat послужили публикации RSOTM. В частности, название столицы Карабаха в песне и фото горного пейзажа с самолетом. Позже в Bellingcat признались, что информация о вагнеровцах в Арцахе недостоверна.