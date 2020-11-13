Исследование HONOR: 53% россиян испытывают стресс от разряженного смартфона

Бренд HONOR провёл исследованиек к выходу на рынок нового смартфона HONOR 10X Lite, посвящённое отношению пользователей к заряду батарей своих смартфонов. В опросе приняли участие 1000 респондентов: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 44 лет, проживающих в городах с населением более 1 миллиона человек.

Исследование показало, что две трети опрошенных не представляют свою жизнь без смартфона: 60% берут его с собой везде, 59% постоянно держат устройство в поле видимости, 52% берут с собой смартфон даже в ванную и туалет.

Внезапная разрядка батареи смартфона стала очень распространенной причиной стресса. Согласно опросу HONOR, 45% пользователей смартфонов сталкивались с самыми разнообразными проблемами, оставшись без связи из-за преждевременно разрядившейся батареи мобильного устройства.

Не удивительно, что 53% опрошенных владельцев смартфонов признались, что испытывают ощутимый стресс, когда уровень заряда снижается до нуля и смартфон выключается. При этом 15% пользователей оценивают этот стресс как очень высокий, сопоставимый с ухудшением здоровья члена семьи и даже превосходящий такие ситуации, как развод или семейное расставание, ухудшение финансового положения или невозможность выплатить ипотеку. Для 38% ситуация отсутствия связи по причине разрядки батареи вызывает средний уровень беспокойства, и лишь 12% владельцев спокойно относятся к разряду батареи.

34% опрошенных согласились, что когда их смартфон совсем на нуле, это сравнимо для них с потерей чего-то важного. 17% заявили, что они начинают паниковать и теряют сосредоточенность. Целых 46% чувствуют себя некомфортно без постоянного доступа к информации через смартфон. 24% ощущают себя не в своей тарелке, если устройство нужно выключить. 14% могут грубо ответить тому, кто отвлекает их от смартфона, а 37% постоянно проверяют, не пропустили ли звонок или сообщение. Рассуждая о внезапном разряде батареи, 42% респондентов сравнили такую ситуацию с попаданием под дождь, 26% — с отключением электричества, 23% — с опозданием на работу, а 7% и 6% — с потерей кошелька и ключей от квартиры соответственно.

По мнению психологов и психиатров, смартфоны удовлетворяют целый ряд потребностей человека – от социальной связи с миром, управления финансами и заботы о здоровье до контроля комфорта и безопасности себя и своих близких.

«Мобильный телефон — это прекрасное устройство, во многих случаях не то, что дополняет реальность, а заменяет ее. Там все: карты, которыми мы оплачиваем покупки, там сайты, на которых мы делаем заказы, там наши друзья, знакомые, дети и взрослые, которым мы пишем по бесконечным мессенджерам и узнаем, как они себя чувствуют. Там телефоны служб скорой помощи, где нам помогут и нас спасут. Так получилось, что в этой коробочке практически аккумулирована вся наша жизнь», – объясняет психолог Зара Арутюнян.

В связи со всем этим переживание из-за потери заряда смартфоном стало неотъемлемой частью повседневных стрессов. По эмоциональному восприятию таких ситуаций опрошенными от 18 до 44 лет лидируют чувство досады (32%), беспокойства (31%) и сожаления (27%). В группе респондентов с высоким уровнем стресса подключаются раздражение (40%), тревога (29%) и беспомощность (29%). Дополнительно проявляются отчаяние (13%), уязвимость (12%) и злость (14%).

Согласно проведенному HONOR исследованию, женщины подвержены стрессу от потери заряда чуть больше, чем мужчины (51% против 49%).

Специалисты в области медицины и психологии полагают, что, как и любая стрессовая ситуация, незапланированное отключение смартфона приводит к ощутимому стрессу и, при регулярном повторении может привести к негативным последствиям для физического и психического здоровья человека, а именно, к нарушениям сна, общей тревожности, невротическим расстройствам, сложностям в общении, нарушениям в работе внутренних органов и вегетативной системы и даже к снижению когнитивных способностей, таких как память, внимание и мышление.

«Смартфоны обеспечивают психологическое чувство защищенности, ощущение, что я на связи, и мои близкие на связи, — прокомментировал результаты исследования психолог Александр Колмановский. — Это очень похоже на ощущения человека, который потерялся в новой, неизвестной ему, глухой местности и совершенно не понимает, куда идти. Который не ориентируется по сторонам света, не знает, где ближайший населенный пункт. И потом может выясниться, что ничего страшного, что он был очень близко, что там нельзя было заблудиться, куда ни пойди. Но первый момент, который может быть очень растянут, когда ты совершенно не понимаешь, каковы шансы на спасение – вот это очень близкое ощущение, ощущение потерянности, ощущение страха, десоциализации».

Чем больше функций мобильного устройства ежедневно использует пользователь, тем тяжелее он переживает разряд батареи. Кроме того, опрос показал, что высокий стресс от потери связи чаще испытывают руководители различных уровней. Именно поэтому 70% пользователей проверяют уровень заряда батареи 2-3 раза в день или чаще. Люди, для которых потеря связи становится причиной высокого стресса, делают это ещё чаще, вплоть до непрерывного контроля в течение дня. Ставя смартфон на зарядку на ночь, они проверяют начало процесса, а иногда делают это и ночью, опасаясь, что по какой-то причине устройство может не зарядиться.

Согласно опросу, параметры батареи – действительно самая важная техническая характеристика при выборе смартфона. Уже после нее идут оперативная и внутренняя память, а также возможности камеры. 59% опрошенных указали параметры батареи как главный фактор при выборе новой модели.

«Потеря телефона сейчас сравнима с потерей паспорта, только переживается гораздо острее. Можно сказать, что в смартфонах сейчас вся наша жизнь. У многих появляется зависимость от соцсетей и возможности мгновенно получить нужную информацию или доступ к контенту. Поэтому сейчас востребованы такие функции, как скорость и удобство взаимодействия, качество связи и время автономной работы. Это подтверждается и нашими собственными измерениями параметров, по которым выбираются устройства: экран, камера, время автономной работы, объем памяти, производительность», – добавил Кирилл Родин, эксперт категории «Электроника» Яндекс.Маркета.

Несмотря на то, что 82% опрошенных в целом скорее удовлетворены своими смартфонами, автономность и устойчивость аккумулятора к низким температурам удовлетворяют пользователей меньше других характеристик.

Исследование было проведено брендом HONOR к выходу на рынок нового смартфона HONOR 10X Lite, построенного на базе энергетически эффективного процессора Kirin 710A и оснащённого аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч в паре с передовыми технологиями энергосбережения и быстрой зарядкой HONOR SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Батарею смартфона можно пополнять даже во время коротких перерывов: 30 минут достаточно, чтобы зарядить батарею на 46%, а для полной зарядки нужно всего 95 минут. При этом всего 10 минут зарядки достаточно для того, чтобы 8 часов слушать музыку или 3 часа использовать навигационное приложение. Полного заряда батареи хватает на 79 часов прослушивания музыки, 38 часов голосовых звонков в сетях 4G или 23 часа просмотра видеоконтента. Такая высокая производительность – то, что нужно современным пользователям устройств – это позволяет использовать смартфон в свое удовольствие без риска возникновения чрезвычайных и стрессовых ситуаций, а использовать возможности устройства максимально.

Помимо высокой производительности, смартфон оснащён Full HD+ экраном с диагональю 6,67 дюйма и дизайном в духе флагманской серии. HONOR 10X Lite получил квадрокамеру с основным модулем на 48 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, 4 Гб оперативной памяти и встроенной на 128 Гб с возможностью расширения картой памяти MicroSD объёмом до 512 Гб и другие актуальные технологии и функции.