Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет делегацию «незалежной» в трёхсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, заявил, что подписанные при бывшем президенте Украины Петре Порошенко Минские соглашения – политическая удавка для его страны, передаёт РИА Новости.

Ку убеждён Кравчук, комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году, является огромной ошибкой.

«Уверен, что это политическая удавка на шее нашей страны и один из мощных тормозов, который везде и во всём мешает нам принимать решения», – подчеркнул первый президент Украины.

Украинский политик также подчеркнул, что реализация Минских соглашений становится предметом частых споров во время заседаний трехсторонней контактной группы.

«Например, 11 ноября мы заседали в этом формате. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны выборы сначала, а потом уже граница, а мы хотим наоборот. А дальше никто не хочет меня слушать, что в той непростой ситуации это был компромисс, а данным комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, когда продолжались военные действия. Но факт остается фактом, Минские соглашения – политическая удавка для Украины», – резюмировал Кравчук.