Курс доллара: давление на рубль снова усиливается

Вчерашний вечер рубль завершил на разнонаправленной динамике, немного подорожав к доллару и совсем несущественно подешевев к евро. Наша валюта в четверг начала торговую сессию на Московской бирже в паре с долларом с отметки 77,36 руб., а в паре с евро – 90,93 руб. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял уже 76,91 руб. (-22,25 коп.), а курс евро – 90,84 (+3,75 коп.).

При этом индекс DXY показал, что доллар накануне незначительно снизился – с 93,01 пункта он откатился к 92,84.

По словам Евгения Когана из инвестиционной группы «Московские партнеры», давление на рубль начинают оказывать глобальные игроки, которые хоть и продолжают обращать внимание на риск, начали с осторожностью относится к российским активам, опасаясь введения новых санкций со стороны Вашингтона после того, как хозяином Белого дома станет Джо Байден.

Также, как предположил эксперт, сильный рубль не нужен российскому Минфину.

«Дело в том, что слабая национальная валюта способствует увеличению доходной части бюджета страны. Кроме того, регулятор залил очередной триллион в финансовые организации. Да и энтузиазм инвесторов относительно вакцины от Pfizer потихоньку сходит на нет. Поэтому все валюты ЕМ почти весь вчерашний день слабели. Рубль здесь не был исключением. Но подорожавшая в четверг нефть позволила нацвалюте завершить основную торговую сессию в плюсе, что вовсе не означает, что тренд на укрепление рубля будет долгосрочным», – сказал эксперт.

Игорь Бабин из БКС отметил, что открывшись вчера торгами вниз на негативном внешнем фоне, российская валюта затем стала умеренно укрепляться, реагируя на улучшение ситуации на глобальных торговых площадках.

Как пояснил эксперт, слабое для рубля начало дня было обусловлено падением цен на «чёрное золото», но в дальнейшем нефть перешла к коррекции, а за ней развернулась и наша валюта. Но в целом, по его мнению, инвесторы сейчас немного умерили аппетит к риску.

«Их энтузиазм по поводу успешных испытаний американо-немецкой вакцины от COVID-19 сменился пониманием того факта, что её массовое применение начнётся не ранее следующего года, а позитивное влияние массовой вакцинации на мировой экономику – значительно позже», – подчеркнул он.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» также считает, что после эйфории, вызванной новостью о новой вакцине компании Pfizer, мировые торговые площадки, в том числе и валютные, возвращаются к реалистичной оценке перспектив борьбы с коронавирусом и открытием мировых экономик.

Поэтому сейчас на первый план, как уверен он, вновь выходит количество заболевших COVID-19 в мире, прежде всего, в США и странах Евросоюза, где усиливаются противокоронавирусные ограничения.

«Всё это говорит о том, что вскоре рубль, который вчера при всех прочих сумел уйти в плюс в паре с долларом, начнёт сдавать свои позиции. В конце этой – начале следующей недели мы ждём эту валютную пару в коридоре 77,00-78,00, а пару евро-рубль в диапазоне 90,00-91,00», – предположил он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», напомнил, что в первой половине дня все российские активы ушли в минус, отражая неуверенность на внешних площадках. Речь естественно идёт и о рубле, который затем сумел выйти в плюс относительно доллара.

Но, как отмечает эксперт, заслуги самого рубля в этом почти нет, так как индекс доллара сменил утренний плюс на падение в пределах 0,25%.

«После чего рубль почувствовал себя более уверенно, в том числе и по сравнению со своими коллегами по сегменту ЕМ. Правда, есть опасения, что Минфин досрочно выполнил свой план заимствований на последний квартал. А это, в свою очередь, предполагает сокращение предложения ОФЗ до конца 2020 года. Но текущая ситуация на рынках сейчас вполне благоприятная для создания резерва на следующий год. В этой связи российское финансовое ведомство может продолжить агрессивные размещения, что не допустит роста навеса ликвидности в банковской системе. Если размещения сохранятся на этих уровнях, то у кредитных организаций не будет повышаться мотивация играть против рубля, что благотворно скажется на его курсе», – сказал Кочетков.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» считает, что рубль находится оправдано на нынешних позициях, а его курсовая динамика выглядит очень сбалансированно.

«Мы полагаем, что никаких сюрпризов в конце недели не будет, и наша валюта завершит её возле 77,00 руб. в паре с долларом», – резюмировал он.