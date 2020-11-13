На Украине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

За последние сутки на Украине зафиксировано 11 787 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умело 172 человека. Днем ранее было зафиксировано 11 057 случаев заражения и 198 пациентов с COVID-19 скончалось.
С завтрашнего дня, 14 ноября, из-за роста числа инфицированных украинские власти вводят так называемый «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, бассейнов, кафе, баров, ресторанов и развлекательных заведений.