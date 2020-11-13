EIA: баррель нефти марки Brent в 2021 году будет стоить 45,5 доллара

Последний «Краткосрочный энергетический прогноз» (STEO) Управления по энергетической информации США (EIA) предсказывает, что в следующем году средняя цена барреля нефти марки WTI достигнет 44,24 долларов, что совсем немного выше ее нынешней цены – 42 доллара за баррель. В 2020 году согласно STEO средняя цена WTI составит 38,24 доллара за баррель.

В ноябрьском STEO EIA немного понизило прогнозы как по главной американской марке нефти, так и по нефти марки Brent по сравнению с прогнозом месячной давности.

Октябрьский STEO содержал следующие цифры по нефти марки WTI: 38,76 долларов за баррель в этом году и 44,72 доллара – в следующем.

Что же касается Brent, то по нефти этой марки в EIA ожидают в этом году среднюю цену барреля на уровне 40,61 доллара, а в 2021 – 45,69. В октябре STEO давал более высокие цены: 41,19 доллара и 47,07 долларов соответственно.

Главные причины, заставившие аналитиков EIA немного снизить ноябрьский прогноз, заключаются в росте числа заражения Covid-19 на всей планете и в более раннем, чем предполагалось, возвращении ливийской нефти на рынки. В EIA считают, что глобальные запасы нефти продолжат в ближайшие месяцы снижаться, но тем не менее по-прежнему останутся достаточно высокими, чтобы замедлять рост цен вместе с высоким предложением.

Цена нефти марки Brent скорее всего, говорится в ноябрьском STEO, останется в районе 40 долларов за баррель.

EIA предупреждает о рисках снижения цен на нефть: «Неопределенность ситуации с Covid-19 содержит риск снижения прогноза EIA по спросу на четвертый кварта 2020 года и первый квартал 2021 года».

В STEO также снижен прогноз на глобальное потребление нефти между четвертым кварталом этого года и летом следующего на 400 тыс. б/с по сравнению с октябрьским STEO.

«Темпы восстановления спроса на нефть будут сказываться не только на ожиданиях снижения ее запасов, но могут также повлиять на планируемый рост предложения»,- говорится в прогнозе EIA. Речь идет о вероятном переносе увеличения добычи нефти на 2 млн б/с участниками соглашения ОПЕК+, намеченного ранее на начало 2021 года. В конце ноября – начале декабря дату увеличения скорее всего передвинут как минимум на полгода.