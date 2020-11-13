Онлайн-консультации по жилищным вопросам появились на mos.ru

С начала ноября список тем для онлайн-консультации портале mos.ru расширился. Теперь москвичи могут получить персональные консультации и помощь в нестандартных ситуациях по самым популярным темам в жилищной сфере, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Месяцем ранее 12 октября 2020 года на портале стартовали онлайн-консультации по индивидуальному сопровождению имущественно-земельных вопросов граждан. За это время ими воспользовались почти 150 человек. Согласно опросу, проведенному на портале «Активный гражданин», средняя оценка сервиса по пятибалльной шкале составила 4,6 балла.

«Мы расширили список вопросов, по которым москвичи могут получить профессиональный совет и помощь в нестандартных ситуациях от специалистов департамента городского имущества. К ним относятся постановка на жилищный учет и его ведение, улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, приватизация, заключение или переоформления договоров найма и соцнайма, а также помощь при потере документов. Онлайн формат и индивидуальный подход удобен и востребован горожанами, поэтому помимо расширения списка тем была увеличена длительность консультации до 30 минут. Все стандартные процедуры решаются в рамках работы МФЦ, но бывают вопросы, решить которые можно только в индивидуальном порядке – это может быть связано, например, с порчей или утратой документов, спорными ситуациями», – сообщил заместитель мэра.

Департамент информационных технологий доработал форму предварительной записи, протестировал и успешно открыл ее пользователям портала мэра Москвы, существенно расширив перечень вопросов для онлайн-консультаций. «Все больше услуг и сервисов доступно горожанам в онлайн-формате. Сейчас жители дистанционно могут решить наиболее востребованные земельные и жилищные вопросы. Новые темы для консультаций еще один шаг для ускорения процессов цифровизации. В ближайших планах - завершить перевод всех госуслуг и сервисов этой сферы в электронный вид», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В ноябре и декабре 2020 года сотрудники департамента городского имущества проведут свыше 1,5 тысячи консультаций. «Записаться можно на любой временной интервал ближайшей рабочей недели. Алгоритм записи на консультацию остался прежним, как и технические возможности. Например, во время беседы со специалистом можно продемонстрировать документы по интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе беседы загрузить их в видеосервис», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.