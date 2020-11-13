Предприниматели Москвы сэкономили на аренде 2,36 млрд рублей за 4 месяца

Порядка 2,3 тысяч московских предпринимателей оформили арендные каникулы на городскую недвижимость на четыре месяца и сэкономили на этом 2,36 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли – они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 млн рублей, на втором месте сфера бытовых услуг - 274,82 млн рублей, на третьем – отели, общая сумма освобождения от арендных платежей составила 215,47 млн рублей. Оформить арендные каникулы действующий бизнес может до конца года, мера рассчитана почти на 11 тысяч предпринимателей, а на оказание этой поддержки город направит 6,5 млрд рублей», - рассказал заместитель мэра.

Индивидуальные предприниматели и организации могут быть освобождены от оплаты аренды с 1 марта по 30 июня 2020 года включительно, согласно постановлению правительства Москвы «О мерах экономической поддержки бизнеса во время пандемии». Арендные каникулы распространяются на предприятия в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.

Помимо арендных каникул, столичный бизнес может воспользоваться отсрочкой имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года, напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Для застройщиков действует отсрочка инвестиционных платежей за землю, а для малого бизнеса – по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений», - сказал руководитель ведомства.

Для получения отмены или отсрочки имущественно-земельных платежей предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес департамента городского имущества.