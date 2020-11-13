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Прогноз погоды: россиян ждёт необычный декабрь

Москва, 13.11.2020
  • Прогноз погоды: россиян ждёт необычный декабрь

Станислав Красильников/ТАСС

В этом году любой прогноз напоминает лоскутное одеяло: состоит из разных и пёстрых климатических «кусочков», которые не всегда удачно сочетаются между собой.

Так и с предстоящей зимой. Синоптики готовили нас к теплому и малоснежному началу зимы, после прогноз поменялся на аномально холодный декабрь, а теперь снова мы не знаем, чего ожидать. Последние метеорологические сводки предсказывают температурный фон, который на несколько градусов превысит климатическую норму, а после начнётся очередное похолодание.

Так что в целом, россиян ждёт необычный декабрь, но пока это всего лишь догадки. Впрочем, обо всем по порядку.

Прогноз погоды на декабрь в Приморье

Зима в Приморье, по прогнозу синоптиков, начнётся по классике: жители сразу почувствуют, что наступил декабрь, в регионе начнутся сильные снегопады и чувствительные перепады температур.

В среднем, столбики термометров зафиксируются на отметках минус 14-16, но назвать его такую обстановку стабильной – пока сложно. А всё потому, что в это же время столицу края – город Владивосток – ожидает температура со знаком «плюс», но и она не задержится надолго. Уже к 9-10 декабря градус начнёт понижаться до минус 15, потом снова сформируется небольшое улучшение, а после дело окончательно придёт к классической климатической приморской зиме.

Можно ожидать, что температурный фон в регионе уравняется ближе к началу новогодних праздников: на улицах установится прозрачная и морозная погода, необычный декабрь перестанет напоминать американские горки и, надеемся, жители Приморского края встретят Новый год в спокойном режиме.

Погода в декабре на Урале и в Сибири

Очень необычный декабрь ждёт жителей Урала. Новый прогноз синоптиков на первый месяц календарной зимы ошарашит местных жителей: им пообещали ударные морозы до минус 20-25. Ожидается, что в декабре здесь будет холодно, умеренные осадки полностью покроют территорию до середины месяца, а дальше также неожиданно придёт почти весенняя оттепель.

Хотя ранее ожидалось, что климатическая ситуация здесь будет более стабильной и спокойной. Впрочем, такой прогноз для Урала нельзя назвать чрезмерно аномальным, но на фоне переменчивых данных он всё-таки прилично удивит.

А вот на территории, можно сказать, уже наступила климатическая зима и это несмотря на то, что до календарной ещё чуть более двух недель.

Уже сейчас можно наблюдать, как местами плотно лежит снежный покров, температура воздуха стремительно движется к минусовым отметкам, но удивительное по-прежнему рядом: на небольшой территории от Новосибирска до Омска сохраняется «оазис» с неожиданно тёплой, для ноября, погодой, которая планомерно перейдёт и на декабрь.

Такая необычная погода в декабре, конечно же, удивляет не только жителей региона, но самих синоптиков. Однако таковы климатические реалии уходящего года. Специалисты предупреждают, что декабрь будет намного теплее, чем по привычке ожидают суровые сибиряки: градус превысит климатическую норму, а крепких морозов не стоит ожидать даже в канун Нового года.

Прогноз погоды на декабрь в Поволжье

Очень неожиданным будет декабрь в регионах Поволжья, жители которых насладится тёплой и очень комфортной погодой: синоптики пообещали региону умеренные морозы и минимум осадков.

В частности, мягкая и спокойная климатическая обстановка продержится в Татарстане. Здесь показатели термометров весь месяц будут показывать минус 5-6, в канун новогодних гуляний немного потеплеет, не будет ветра и слякоти.

В Самарской области, по прогнозу метеорологов, немного прохладнее: минус 6-8 днём, до минус 14-14 ночью. Но такой мороз будет лишь приятно щекотать щеки и создаст настроение для активного отдыха на свежем воздухе.

Погода в декабре в Москве и Петербурге

Санкт-Петербург, как прогнозируют синоптики, обещает быть практически бесснежным: в культурной столице ожидается минимум осадков и необычный прогноз, который в очередной раз указывает на непредсказуемые температурные качели.

Предполагается, что декабрь будет разным. Столбики термометров начнут скакать от одной отметки к другой с самого начала календарной зимы и более-менее стабилизируются только к концу декабря. Особых аномалий не предвидится, но всё же петербуржцы привыкли если не к раннему снегу и заморозкам, то хотя бы к декабрьским дождям, а в этом году даже их «кот наплакал».

Москве метеорологи прогнозируют относительно стабильный климатический фон, но и здесь не всё так просто: погода в очередной раз сумеет удивить. Так в первые дни декабря зафиксируется непривычно мягкая для столичного региона погода – чуть выше климатической нормы. Вместе с ней в город придут прохладные дожди и резкий ветер.

Скачки температуры могут отразиться на самочувствии метеозависимых граждан и создать небезопасную ситуацию на дорогах в виде гололедицы.

В канун Нового года жителей Москвы м Подмосковья ожидает слякотная и откровенно неприятная погода на улицах. Но синоптики предполагают, что прогноз на декабрь, а таем более на праздничную ночь ещё может измениться.

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