Путин назвал число жертв войны в Карабахе

Президент России Владимир Путин сказал, что в ходе военных действий в Карабахе погибло более четырех тысяч человек, а десятки тысяч стали беженцами. Это заявление президент сделал на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. В нем также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Евгений Зиничев и директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта. Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание – «нагорнокарабахский конфликт»», – сказал Путин.

9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.