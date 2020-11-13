В России суточный прирост COVID составил почти 22 тысячи

В России выявлено за последние сутки 21 983 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, скончались за сутки 411 пациентов, выписаны по выздоровлению 18 735 человек, что стало наибольшим показателем за все время распространения инфекции.

«В том числе выявлено активно 5 тыс. 494 (25,0%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.

Самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в Москве, где выявлено 5 974 новых случаев COVID. В столице за сутки выписано 4 219 человек, что также является наивысшим показателем за осень. Скончалось 70 человек.

В общей сложности в России выявлено за все время эпидемии 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число безвозвратных потерь составляет 32 443 человека, выписаны 1 406 903 человек. Под наблюдением врачей в настоящее время остается 441 205 пациентов.