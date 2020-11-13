Курс рубля снижается на торгах пятницы

Пятница для российского рубля выдалась не особо удачной - торги открывшиеся на отметках 77,35 рубля за доллар и 91,27 рубля за евро к 16:15 откатили рубль к уровням 77,56 рубля и 91,69 рубля за доллар и евро соответственно.

Отметим, что индекс DXY начав с 92,95 пункта. Снизился на тот же момент к 92,86 пункта. Динамика обусловлена коррекцией после эйфорической новости об эффективности разрабатываемой Pfizer и BioNtech вакцины. Рынки перешли к более реалистичным взглядам на пандемию. Выросшая нефть также возвращается к пессимизму, особенно на фоне негативных прогнозов по спросу на черное золото в этом и следующем годах.

Кроме того, для российского рынка растет опасность новых санкций со стороны США, учитывая предвыборную риторику Джо Байдена.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,8-77,7 в паре с долларом и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой»,-прогнозирует Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.