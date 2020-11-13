Рынок табака на пороге больших перемен

Несколько лет назад проблема торговли контрафактными и контрабандными сигаретами вышла на государственный уровень. От нее страдают все: жители страны, которые употребляют продукт сомнительного качества, бизнес, недополучающий доход, и федеральный бюджет, в который поступает все меньше налогов. Речь идет о как минимум 100 миллиардах рублей ежегодно, и эта цифра растёт.

По данным экспертов, основная масса нелегального табака идет в Россию из стран ЕАЭС. О проблеме разницы между ценами в той же, например, России и Белоруссии и как следствие, необходимости выравнивания ставки акцизов между странами говорят уже давно, однако эти ставки по-прежнему отличаются на порядки. Что делает продажу нелегальных сигарет сверхприбыльным бизнесом. Ежегодный рост теневого рынка подтверждается увеличением возбужденных МВД уголовных дел связанных с оборотом или перемещением немаркированной табачной продукции, с 179 в 2016 году до 1263 по итогам 2019 года.

«Юбилей» проблемы

Проблемы табачного рынка на этой неделе эксперты обсуждали на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей в рамках Недели ритейла.

По словам президента Ассоциации Малоформатной торговли Владлена Максимова, нелегальный рынок табака за последние пять лет вырос в 15 раз, и подобной ситуации нет ни в одной товарной группе. Контрафакт и контрабанда продаются повсеместно, активисты общественных организаций обнаружили его даже в центре Москвы, не говоря уже о небольших магазинах и ларьках в регионах России.

«В новейшей истории борьбы с нелегальным табаком первый юбилей – пять лет, если считать отправной точкой 2015 год, когда доля нелегальной продукции составила всего 1,1%. В 2016 году, по результатам исследования компании Nielsen, доля уже удвоилась. К тому времени уже сложились идеальные условия для роста: отсутствие границ с ЕАЭС, вопиющий разрыв ставок акцизов между странами, начало падения покупательской способности население и практически никем и ничем неограниченное предложение такой продукции, в итоге доля нелегальной продукции начала удваиваться каждый год», ­- отметил директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр Мироненко.

По его словам, участники рынка забили тревогу еще в 2016 году, однако долгое время на государственном уровне история не находила понимания – пока страдать от этой проблемы не начали все. В итоге с середины 2019 года наметился сдвиг, общими усилиями удалось ситуацию переломить. По словам участников рынка, в дело активно включились и государство, и бизнес, и общественники, и правоохранительные органы. Это даёт заметные результаты, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией помогли собрать дополнительные 60 миллиардов рублей акцизов за три квартала 2020 года.

Выигран бой, но не война

«Как вы знаете, система цифровой маркировки охватила табачную отрасль. С 1 июля 2020 года запрещен оборот табачной продукции без маркировки. Мы видим рост сбора акциза, положительные тенденции есть и, конечно, мы связываем эти результаты больше всего с маркировкой», ¬ сказал на встрече заместитель директора департамента Системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский. Он также отметил, что Минпромторг планирует со следующего года мониторить рынок нелегального табака.

Положительные сдвиги отметили и представители бизнеса. В том числе, в части контроля со стороны правоохранительных органов. Только с начала этого года на территории страны были остановлены около десяти нелегальных производств, что позволило не допустить в оборот порядка четырех миллиардов сигарет. Еще около 770 млн сигарет было изъято из оборота с начала года. Над проблемой работают таможня, полиция, ФСБ и другие структуры, впрочем, расслабляться рано. Во-первых, эксперты считают, что на снижение доли нелегального табака значительно повлияла и пандемия – когда все закончится, цифры могут отскочить назад. Во-вторых, рынок опасается, что увеличение акцизов на 20%, которое ожидается с 1 января 2021 года, приведет к переходу части потребителей легального табака на дешевый «серый» продукт, и активность контрабандистов вырастет кратно. В-третьих, маркировка начала показывать свою эффективность, но это не панацея.

Трекеры и «закон о трех блоках»

По словам директора по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василия Груздева, сейчас у законодателей и в Правительстве в работе целый ряд законодательных инициатив, которые должны помочь и дальше системно бороться с нелегальной продукцией.

Один из приоритетных моментов – контроль за перемещением физлицами немаркированной продукции через государственную границу и по территории России. Так называемый «закон о трех блоках». «Есть законодательный лимит для перемещения немаркированной алкогольной продукции, и его не хватает для эффективной борьбы с нелегальной табачной продукцией. Это не позволит больше физлицам ссылаться на то, что в забитой немаркированной продукцией машине - продукция для личного пользования или в подарок», – отметил Груздев.

Кроме того, в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект по введению единой минимальной цены, как порога, ниже которого производители не смогут регистрировать цены табачной продукции, и ниже которого, продукцию нельзя будет продавать в рознице. Минимальная цена уже существует на алкогольном рынке и помогает бороться с нелегальной продукцией. Прорабатываются поправки об ужесточении штрафов и уголовной ответственности за сбыт и производство немаркированной продукции.

«Самая сложная тема – проблема прерванного транзита и трансграничной перевозки. Схема понятна: груз, который идет по территории России из других стран ЕАЭС незаконно выгружается на территории нашей страны и проконтролировать это практически невозможно. Есть различные варианты решения – особый порядок перемещения в ЕАЭС, и обеспечение большего контроля за перемещением: маршруты, пломбы, датчики. Это очень сложная тематика, она пока только обсуждается», – добавил Груздев. Однако, по его словам, уже есть положительные сдвиги – Минфин совместно с Таможенной службой разработали проект решения, которые позволяет применить к товарам, идущим из стран ЕАЭС на экспорт, правила таможенного транзита, предусматривающие обеспечительные меры и гарантии.

Эта мера будет касаться только тех товаров, которые идут за контур ЕАЭС: к примеру, из Белоруссии на экспорт в Азию. Если товар идет из той же Белоруссии в Кыргызстан, то подобного контроля пока не предусмотрено.

Минпромторг России, по словам Владислава Заславского, поддерживает инициативы, которые выдвигают другие ведомства, депутаты и представители отрасли. Ведомство одобрило методику оценки региональных рынков табака по аналогии с продажами алкоголя: будет проведена оценка того, как работают правоохранители, как координируют их работу спецкомиссии при губернаторах регионов. «Это будет абсолютно гласно и открыто, как для бизнеса, так и для властей», - добавил Заславский. В МВД также поддержали необходимость дальнейшей борьбы с оборотом нелегальных сигарет.

Впрочем, на сессии представители отрасли отметили, что помимо важных для борьбы с нелегальной торговлей законов, необходимо избежать введение тех, которые бы накладывали дополнительные ограничения на легальную отрасль. Без принятия комплексных мер нелегальная продукция может продолжить ползучий захват рынка. Из-за 20% увеличения ставки акциза на сигареты в России с 2021 года, средняя стоимость легальной пачки по оценке Минфина может вырасти до 140 рублей. Резкий рост стоимость пачки на фоне многолетнего снижения реально располагаемых доходов населения приведут к росту доли нелегального табака в России, несмотря на все усилия властей и правоохранителей.