Швеция признала ошибку по прогнозу второй волны COVID

В Швеции признали неверным прогноз развития общественного здравоохранения Швеции второй волны COVID-19, сообщает The Financial Times.

Весной страна отказалась от введения ограничений, рассчитывая, что отказ от данных мер позволит сформировать коллективный иммунитет. Однако, на практике, число госпитализаций в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране. Уточняется, что в Стокгольме каждый пятый тест дает положительный результат, а это значит, что вирус более распространен, чем показывает официальная статистика.

«Пока что стратегия Швеции терпит крах»,- комментирует ситуацию вирусолог Лена Эйнхорн. Она напомнила, что несколько дней назад в стране было в восемь раз больше заболевших COVID на душу населения, чем в Финляндии, и в три с половиной раза больше, чем в Норвегии.

«Осенью им должно было быть хуже, чем нам, потому что у нас должен был быть иммунитет», — рассказала Эйнхорн.

Однако, по заявлению специалиста Агентства здравоохранения Сары Бифорс, в странах Европы, где вводился карантин, также наблюдается рост заболеваемости.