СМИ сообщают о задержании мэра Томска во время совещания

Следственный комитет заявил о задержании мэра Томска Ивана Кляйна по подозрению в превышении полномочий, передает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Кляйн задержан утром сегодня», - заявил собеседник агентства. Он уточнил, что Кляйн подозревается в превышении полномочий по ч. 2 статьи 286 УК РФ, предусматривающей наказание лишение свободы на срок до 7 лет.

Кляйн является мэром Томска с 2013 года, на этом посту он сменил ушедшего в отставку Николая Николайчука. До этого 61-летний политик возглавлял одно из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири ОАО «Томское пиво». В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.