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Социально значимые предприятия в Москве смогут экономить на налогах почти 700 млн рублей в год

Москва, 13.11.2020

Мосгордума приняла в двух чтениях проект закона, который освобождает от торгового сбора межрегиональные ярмарки и продлевает действие нулевой ставки торгового сбора для объектов бытовых услуг и культуры. Всего благодаря новым льготам общий объем экономии этих предприятий составит более 690 млн рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Существующую в Москве льготу для ярмарок выходного дня решено распространить на межрегиональные ярмарки. Они специализируются на продаже сельхозпродукции и продовольственных товаров из регионов России и стран-членов Евразийского экономического союза и поэтому играют большую роль в обеспечении жителей продуктами питания и способствуют развитию и укреплению торгово-экономического сотрудничества с субъектами Российской Федерации.», - подчеркнул Владимир Ефимов.

Кроме того, на пять лет - до 31 декабря 2025 года продлено освобождение от торгового сбора для объектов торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также через объекты со специализацией «Печать». Освобождение коснется торговых точек в культовых зданиях и сооружениях, небольших ларьков (максимум 10 кв. метров) в помещениях до 100 кв. метров, некоторых книготорговых организаций.

«Эти меры позволят снизить налоговую нагрузку на предприятия, оказывающие социально значимые виды услуг, в том числе для льготных категорий граждан - детей, инвалидов, пенсионеров», - добавил заместитель мэра.

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