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ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЯЮТ ИСКУССТВО

Москва, 13.11.2020
КАМПАНИЯ «LG SIGNATURE X ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ» В ПОДДЕРЖКУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
  • ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЯЮТ ИСКУССТВО

предоставлено пресс-службой

В рамках реализации национального проекта «Культура» и развития федерального проекта «Цифровая культура» LG SIGNATURE в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» объявляет о начале сотрудничества с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Пушкинский музей). Проект сотрудничества «LG SIGNATURE x Пушкинский музей» призван продолжить традицию поддержки российских музеев, в частности таких как Музей русского импрессионизма или ММОМА (Московский музей современного искусства).

«Для LG чрезвычайно важны такие аспекты развития российского общества как культура и медицина. Для нас честь с 2009 года участвовать в проекте донорства крови и спустя десятилетие мы продолжаем его еще одной важной миссией-взаимодействие с искусством. Создавая коллаборацию «LG SIGNATURE x Пушкинский музей» как часть национального проекта «Культура», мы ставили перед собой цель, чтобы в современном мире произведения искусства стали еще ближе и доступнее большинству россиян. А цифровая трансформация дает возможность благодаря совместным усилиям и мультимедийным платформам сохранить культурное наследие и повысить его доступность», - Иль Хван Ли, президент LG Electronics в России и странах СНГ.

Проект «LG SIGNATURE x Пушкинский музей» в поддержку национального проекта «Культура» предполагает широкую информационную, технологическую и экспертную поддержку. В рамках первого этапа LG совместно с онлайн-кинотеатром IVI создает серию виртуальных туров по экспозициям музея, которые будут размещены на платформе площадки и широко анонсироваться. Миллионы подписчиков IVI по всей стране смогут вдохновиться работами великих импрессионистов и узнать, как в статичной визуальной среде впервые так отчетливо проявилось движение, что отличало работу с цветом и исследовать едва уловимую динамику мировых шедевров. Цикл фильмов откроет эпизод, посвященный картине Клода Моне «Завтрак на траве»!

В дальнейшем планируется проведение серии мероприятий и продолжение развития цифровых проектов для создания доступной культурной среды даже в отдаленных уголках страны.

«С этого года в России ускоренными темпами развернулась работа государственных структур, направленная на цифровизацию культурной среды. Увеличение посещаемости цифровых платформ в сфере культуры – один из приоритетов национального проекта «Культура», в рамках которого ежегодно создается 75 новых мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности. При этом в проекте задействованы не только крупные музеи, но и небольшие выставочные площадки в отдаленных населенных пунктах. В период пандемии цифровые ресурсы в сфере культуры доказали свою востребованность, обеспечив россиян доступом к культурным ценностям, даже в условиях ограничения очных посещений театров, музеев и концертных площадок», - София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

В рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года по всей России планируется строительство 375 новых центров культуры и виртуальных концертных залов; улучшение качества культурной среды, в том числе благодаря проведению фестивалей в онлайн-формате.

«Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство» - девиз                             LG SIGNATURE, в полной мере отражающий социальную миссию проекта: сделать произведения искусства доступными для широкой аудитории.

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