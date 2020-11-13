Трамп и республиканцы: останется ли партия верна своему кандидату?

Борьба за президентское кресло в Соединенных Штатах продолжается. В то время, как мировые лидеры поздравляют кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах, глава Белого дома Дональд Трамп и его команда уверяют, что после рассмотрения поданных ими судебных исков о нарушениях, предположительно допущенных при подсчете голосов в ряде ключевых «колеблющихся» штатов, победа действующего президента будет неоспорима.

Текущий расклад

Весьма показательно, что эту точку зрения поддержал также госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции во вторник.

«Предстоит еще много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны», – напомнил он, выразив уверенность, что именно Дональд Трамп будет в конечном счете объявлен победителем.

Тем временем победа Трампа была ожидаемо зафиксирована на Аляске, тогда как в Джорджии Байден увеличил преимущество до 14 112 голосов избирателей. Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер сообщил, что из-за небольшого разрыва власти Джорджии проведут пересчет голосов вручную.

Тем временем в экспертной среде все чаще появляются спекуляции на тему того, сохранит ли традиционный республиканский истеблишмент верность Дональду Трампу или откажется от него, заключив своеобразную сделку с демократами. Первым такую возможность еще до объявления предварительных итогов выборов высказал депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин от Демпартии Юрий Рашкин.

В качестве главного аргумента в пользу этой точки зрения можно привести проводимую в последние несколько дней политику республиканского канала Fox News. Именно он первым объявил о лидерстве кандидата от демократов Джо Байдена на голосовании в Аризоне и настаивал на необходимости подсчета всех голосов избирателей, а затем, после предварительного подведения итогов, сообщил о победе Байдена раньше, чем либеральный CNN. Сейчас Fox News дает Джо Байдену 290 голосов выборщиков, тогда как портал RealClearPolitics все еще не решается включить в актив демократов Пенсильванию, оставив Байдену на данный момент лишь 259 голосов.

Незаменимый Трамп

На самом деле, союз традиционного республиканского истеблишмента и Дональда Трампа все это время оставался «браком по расчету». Вспомним, что в 2015 и 2016 годах многие республиканцы категорически не принимали экстравагантного «несистемщика» и жестко критиковали его. Однако, видя популярность Трампа у значительной части американцев, подавляющее большинство этих людей сделали ставку на перспективного аутсайдера, совершенно верно рассчитав, что он способен принести им победу.

В результате Республиканская партия оказалась в каком-то смысле «заложником» Трампа. Если по состоянию на начало 2016 года его рейтинг в ней едва перевалил за 40%, и после выборов многие признавались, что голосовали за него лишь в качестве альтернативы Хиллари Клинтон, то уже в июне 2018 года о своей поддержке президента заявили 90% республиканцев. В результате как на предыдущих, так и на нынешних выборах отказ от поддержки Трампа политиком-республиканцем практически автоматически означал конец его карьеры, то есть невозможность получить какую-либо должность в новой администрации или переизбраться в Конгресс. Весьма показательно, что и сегодня кандидаты от республиканцев на выборах в Сенат от штата Джорджия прямым текстом заявляют о том, что рассчитывают на помощь Дональда Трампа.

Возможно, в этом кроется причина того, что только четверо республиканских сенаторов – Митт Ромни, Лиса Муроковски, Бен Сасс и Сьюзан Коллинс – на данный момент поздравили Джо Байдена с избранием президентом США, тогда как остальные благоразумно заняли выжидательную позицию. Однако эта зависимость от Трампа не помешала республиканцам сформировать двухпартийный консенсус в Конгрессе относительно введения антироссийских санкций, отменить которые было не под силу даже администрации президента. К слову, «ястребы» вроде Джеймса Мэттиса, Александра Виндмана или Джона Болтона, вошедшие на первых порах в эту администрацию, также принадлежали к Республиканской партии. Однако все они предсказуемо не смогли сработаться с Трампом.

Экзистенциальная угроза

Тем не менее, несмотря на тихое недовольство «традиционного» республиканского истеблишмента некоторыми действиями Трампа, его экономическая политика и популярность среди рядовых избирателей, казалось, обеспечили прочный союз президента и выдвинувшей его партии. Однако в последнее время возникло два существенных фактора, способных его поколебать.

Во-первых, предельная поляризация американского общества, набирающая обороты с каждым годом, на сегодня достигла такого уровня нетерпимости, что приверженцы демократического и республиканского лагерей начали видеть в представителях другого лагеря не политических оппонентов, а экзистенциальную угрозу для себя и страны. И те, и другие сегодня говорят о своих противниках как о «врагах», цель которых – «уничтожить Америку».

При этом республиканцы пугают своих избирателей образом левых радикалов и анархистов, уверяя, что именно они придут к власти в случае победы Демпартии. Демократы, в свою очередь, внушают своему электорату, что Дональд Трамп, пойдя на второй срок, окончательно уничтожит американские институты, свободы, систему сдержек и противовесов, и введет в стране «фашистскую диктатуру». Сами кандидаты активно использовали эти страхи в своей предвыборной риторике. Еще в конце июля Дональд Трамп предсказал стране «невообразимые ужасы» в случае избрания Байдена и предостерег, что соперник и стоящая за ним «радикально левая» Демпартия «уничтожат страну». Тем временем либеральные агитаторы выпускали множество материалов, сравнивающих задействованные Трампом для подавления беспорядков федеральные силы с Гестапо. Джо Байден так же неоднократно называл Трампа «первым президентом-расистом», а его штаб обвинял президента в разобщении американцев.

Подобной риторикой американские элиты фактически поставили страну на грань гражданской войны ради своих политических интересов, однако упрямо игнорировали нарастающую угрозу, надеясь «затушить пожар» после своей победы. Однако затем возник второй фактор – предварительные результаты выборов, которые, независимо от того, имелись ли на них какие-то нарушения, проявили главный факт – разделение страны практически в соотношении 50 на 50. Это поставило элиты перед очевидной дилеммой: решиться на противостояние, которое может выйти из-под контроля, или попытаться договориться. Не утихавшие все лето протесты BLM и сопровождавшие их выступления беспорядки лишь подняли ставки, показав, что за продолжение противостояния может быть заплачена слишком большая цена.

Электорат Трампа

Ситуацию усложняет то, что традиционный электорат Республиканской партии продолжает поддерживать Трампа. Этих людей с большой степенью условности можно разделить на три группы.

Во-первых, это избиратели, поддержавшие его по экономическим мотивам: «средний класс» американской глубинки, выигравший от протекционистской политики президента; промышленный сектор экономики, а также малый и средний бизнес, налоги на доходы которого снизила администрация Трампа.

Во-вторых, это люди, которые, как ни парадоксально, больше обязаны своим благополучием Демократической партии, однако поддерживают Трампа и республиканцев по ценностно-идеологическим мотивам. Сюда относятся многие военные, большая часть полицейских, значительное количество пенсионеров, в том числе пенсионеров-ветеранов. Экономически эти люди больше зависят от пенсий, государственных субсидий, льготных страховок и других бенефитов, обеспечение которых в свое время было пролоббировано именно демократами. Однако в глазах большой части этой категории населения Дональд Трамп предстает как выразитель или как минимум защитник «истинно американских» ценностей и капитализма от «коммунистической угрозы», стоящий на страже «старой доброй Америки», а в последние месяцы – еще и как президент «закона и порядка».

Интересно, что часть противников Трампа с 2016 года пыталась перехватить у него «ценностно-патриотическую» повестку. Рост такого «патриотического диссидентства» проявился в том, что на фоне начавшегося в 2017 году расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в США возникло возникло большое количество протестных групп и движений патриотической направленности. Политика действующей президентской администрации рассматривалась ими в первую очередь как предательство национальных интересов США, и потому вся кампания против него проводилась ими именно под знаменем американского патриотизма.

Самые масштабные из подобных групп создали свои сайты и движения различной направленности. В отличие от организаций, прямо связанных с Демпартией, некоторые группы прямо подчеркивали свой оппозиционный и вместе с тем непартийный характер, называя основной своей целью защиту демократии. Американские консерваторы, отколовшиеся от Республиканской партии и не поддерживающие Трампа, также создали свое движение подчеркнуто патриотической направленности. Незадолго до выборов оно оформилось в так называемый «Проекта Линкольна» (The Lincoln Project) – комитет, сформированный в конце 2019 года некоторыми видными республиканцами и бывшими республиканцами, целью которого является недопущение переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах. Тем не менее, несмотря на активную деятельность «новых консерваторов» в среде ветеранов армии и силовых структур, большинство обычных полицейских, в отличие от американских спецслужб, поддерживает Трампа.

Третья категория (которая, впрочем, может включать в себя и представителей первых двух) – это люди, покоренные личной харизмой Трампа и верящие не столько Республиканской партии, сколько именно ему как человеку, посмевшему «бросить вызов вашингтонскому болоту». Сюда в том числе относятся евангельские христиане и сторонники конспирологических теорий, воспринимающие действующего президента практически как мессию. Гипотетическое предательство Трампа хотя бы частью республиканского истеблишмента способно лишь укрепить их веру в него.

К слову, 14 ноября в Вашингтоне анонсирован Марш миллионов (Million MAGA March) в поддержку Дональда Трампа. Возможно, что именно по результатам этого мероприятия республиканцы будут принимать окончательное решение в части поддержки действующего президента.