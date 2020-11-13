Трамп призвал своих сторонников к митингам в его поддержку

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал прошедшие президентские выборы сфальсифицированными и пообещал посетить митинг своих сторонников.

«Приятно видеть всю огромную поддержку, особенно стихийные митинги, которые возникают по всей стране, в том числе большой субботний митинг в округе Колумбия. Я могу даже попытаться зайти и поздороваться. Эти выборы были сфальсифицированы», – написал Трамп в твиттере.

В настоящее время ни один из кандидатов в президенты США не набрал необходимого для победы количества голосов выборщиков. Подсчет голосов продолжается в штатах (где оба кандидата имеют теоретические шансы на победу) Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания.

Избирательный штаб Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не учитывать при подсчете голосов бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия. Кроме того, множество исков подано в местные суды штатов, с требованием устранить множество нарушений и пересчитать голоса избирателей.

7 ноября, не смотря на продолжающийся подсчет голосов, большинство американских СМИ объявили победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии и Великобритании поспешили поздравить Байдена с победой на выборах.