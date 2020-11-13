В Италии очередной рекорд по количеству заразившихся коронавирусом

В Италии за последние сутки было выявлено 40 902 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умело 550 человек. Наибольшее количество заражений, как и весной этого года, фиксируется на севере страны – в Ломбардии и Пьемонте.

Всего с начала пандемии в Италии заразились коронавирусом 1,1 млн человек, а более 44 тыс умерли от COVID-19.

В марте этого года, когда в стране был введен жесткий карантин, число заразившихся в сутки не превышало 7 тыс человек. ВВП Италии во втором квартале 2020 года снизился на 17,7% в годовом исчислении.